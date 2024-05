ADIMO: fini les cauchemars sur les listes orthographiques

Voir la galerie de photos

Enseignant au secondaire et père de trois filles, Dany Paré a créé ADIMO pour permettre aux enfants d'apprendre les listes orthographiques en s'amusant.

En plus de rendre cette tâche ludique, cette application accessible sur Internet permet également aux adultes d'avoir une meilleure vue d'ensemble des résultats des enfants. « On le fait habituellement sur papier, mais c'est difficile comme enseignant ou comme parent de garder des traces pour savoir où sont les faiblesses, les mots plus difficiles, les règles orthographiques plus difficiles pour les élèves. Avec une plateforme comme ça, on est capable de faire un suivi plus rapide », a expliqué Dany Paré à EnBeauce.com.

Actuellement développée à environ 25 %, l'application devrait bénéficier de l'intelligence artificielle d'ici septembre prochain. « Quand on va avoir l'IA, la plateforme va générer des exercices en fonction des mots manqués, pour chaque classe ou pour chaque étudiant. »

ADIMO permet déjà de savoir quels mots a été manqué et à quelle fréquence. Ainsi, en repérant plus facilement les problèmes des élèves, cela pourrait permettre de détecter plus rapidement des troubles spécifiques d'apprentissages (dyslexie, dysorthographie). Il faudra ensuite que l'enfant voit un professionnel évidemment.

Valérie Turmel est enseignante en 4e-5e année à Tring-Jonction et utilise l'application depuis quelques semaines avec ses élèves. « Ça fait vraiment une différence. J'ai observé chez mes élèves qu'il y a un changement dans leur motivation et dans leur engagement dans la tâche quand c'est sur Chromebook. (...) On sait que les écrans prennent beaucoup de place dans la vie de nos élèves, donc utiliser Adimo c'est une utilisation pertinente des écrans en classe. »

Les élèves en sont effectivement contents, l'un d'eux a même confié à EnBeauce.com que ça l'avait aidé à améliorer ses notes de classe.

Pour continuer le développement d'ADIMO et l'offrir gratuitement, Dany Paré espère obtenir un soutien financier du ministère de l'Éducation ou de la Langue française.

Visionnez le reportage complet réalisé dans la classe de 4e-5e année à Tring-Jonction.