L’école Notre-Dame-du Rosaire inaugure sa nouvelle cour

C'est aujourd'hui que l’école Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint Benoît-Labre, a inauguré officiellement sa nouvelle cour d’école, après deux années de planification, de conception et d'exécution.

Ce projet d’embellissement a permis d’adapter un espace de jeux pour les élèves du préscolaire et du premier cycle, d’ajouter une classe extérieure et d’aménager une zone gazonnée avec des tables et des arbres.

Comme l’école accueille plus de 155 élèves du préscolaire et de la 1re à la 6e année du primaire, le personnel enseignant du troisième cycle s’est penché sur la manière d’améliorer la cour d’école afin qu’elle réponde aux besoins des élèves de tous les niveaux. Des consultations ont d’ailleurs été réalisées auprès du conseil d’établissement et du personnel de l’école afin de déterminer les améliorations pouvant contribuer au développement et aux intérêts des enfants.

« L’équipe-école avait aussi la préoccupation d’être à l’affût des nouvelles pédagogies pour soutenir les élèves dans leurs apprentissages et le développement de leur plein potentiel. C’est ce qui a été au cœur de la conception du projet », a souligné Guillaume Poulin, enseignant et membre du comité d’embellissement de la cour d’école, qui a aussi pu compter sur sa collègue Mélanie Couture et la complicité de la directrice, Marie-Ève Therrien.

Ainsi, un grand module de jeux pour les élèves du préscolaire et du premier cycle, une section de balançoires et du mobilier extérieur ont été ajoutés. Des éléments de verdure se retrouvent dans la cour pour créer des zones d’ombre et contrer les îlots de chaleur. Finalement, un grand gazebo avec un tableau a été installé pour accueillir une classe extérieure.

Appui du milieu

L’école a pu compter sur le soutien de la population et d’entreprises locales pour réaliser le projet. Celui-ci représente un investissement de 140 000 $ et a aussi été possible grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation.

« Une cour d’école adaptée aux besoins des élèves est un atout important dans leur réussite. Je tiens à féliciter l’équipe-école pour leur travail et à remercier les parents et la communauté éducative qui se sont impliqués dans le projet », a ajouté de son côté, Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.