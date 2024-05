Inauguration d’un nouveau terrain de soccer à l’École de Saints-Anges

L’école primaire de Saints-Anges a inauguré, ce mardi 28 mai, son tout nouveau terrain de soccer, marquant la fin des travaux d’amélioration entrepris en juillet 2023.

Ce projet, initié en mars 2022, vise à offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d’activités physiques.

Sous la direction de M. Pelchat, ancien directeur, et de son équipe, l’école a lancé ce projet dans le but de moderniser la cour de récréation et améliorer l’espace dédié au soccer. Initialement, le terrain de soccer se trouvait sur du gazon naturel, rapidement dégradé en terre battue après une utilisation fréquente, rendant le terrain peu attrayant et malpropre.

« La promotion de l’activité physique ainsi que les saines habitudes de vie chez nos élèves sont des valeurs priorisées à notre école. Il était impératif pour nous d’améliorer cette portion de la cour afin d’en maximiser son utilisation », a déclaré Mélanie Leclerc, directrice de l’école Saints-Anges.

« Je tiens à féliciter l’équipe-école pour leur travail et à remercier les parents, la communauté et les partenaires qui se sont associés au projet. Une cour d’école adaptée aux besoins des élèves est un atout important dans leur réussite », a ajouté Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier de plusieurs partenaires. Desjardins et la Fondation Bob Bissonnette ont contribué respectivement à hauteur de 10 000 $ et de 4 000 $. Le projet, d’un coût total de 115 000 $, a également bénéficié de la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation.