Le Cégep Beauce-Appalaches inaugure de nouvelles installations

Le Cégep Beauce-Appalaches a procédé ce jeudi à l’inauguration de nouveaux locaux sportifs et éducatifs au campus de Saint-Georges.

C’est donc dans la toute nouvelle palestre qu’ont eu lieu la cérémonie officielle et la traditionnelle coupe du ruban. Cet événement a permis de souligner les investissements majeurs qui ont été réalisés dans les derniers mois pour renforcer et moderniser les infrastructures de l’établissement d’enseignement.

Lors de l’inauguration, la directrice générale, Caroline Bouchard, a souligné l'importance de ces nouvelles installations modernes pour répondre aux besoins de la communauté collégiale. « Aujourd'hui, nous marquons une étape importante dans notre quête d'innovation et d'amélioration de nos infrastructures. Ces nouveaux locaux reflètent notre engagement à offrir un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de notre communauté. Cet investissement de plus de 6.2 millions démontre également notre détermination à fournir des conditions optimales pour la réussite de nos étudiantes et étudiants. »

La cérémonie a rassemblé une soixantaine de personnes, incluant des membres du personnel du Cégep, de la Ville de Saint-Georges et du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ainsi que des partenaires locaux. Les invités ont eu l’occasion de visiter les installations modernisées et d’échanger sur les nouvelles fonctionnalités.

Des investissements majeurs

En plus de profiter à la vie étudiante, les travaux de rénovation soutiennent les innovations pédagogiques et les méthodes d'enseignement pour divers programmes tels que : Soins infirmiers, Soins préhospitaliers d'urgence, Arts visuels, Techniques policières et Techniques d’éducation à l’enfance.

Du côté des installations sportives, l'ancien secteur piscine a été métamorphosé pour accueillir une nouvelle salle de cardio-vélo, une palestre et des vestiaires modernisés adjacents à la salle d’entraînement. Des équipements à haute efficacité énergétique tels que des thermopompes pour le chauffage-climatisation ainsi qu'un système de récupération de chaleur pour l'air extérieur ont été installés pour cette section du bâtiment.

Dans les différents départements, plusieurs améliorations ont été apportées. Au 3e étage, une galerie d'art a été inaugurée pour exposer les créations des étudiantes et étudiants du programme d’Arts visuels. Dans le département de Techniques d’éducation à l’enfance, des réaménagements ont été réalisés pour optimiser la matériathèque et réorganiser une classe afin d’y ajouter un îlot, des comptoirs avec évier et lave-vaisselle, ainsi que des armoires de cuisine.

Des améliorations ont aussi été effectuées dans le secteur de dépôt du département de Soins infirmiers avec l'installation d'un système de rangement équipé de paniers pour une gestion optimale des produits.

En ce qui concerne les espaces d’enseignement, des travaux de rénovation et d'électrification des classes ont été effectués, notamment pour permettre aux étudiant·e·s utilisant la formule DEC mobile de brancher leur ordinateur portable en classe. Ces investissements ont également inclus de nouveaux mobiliers de classe, dont le remplacement de chaises et de bureaux, ainsi que l'installation d'une signalisation intérieure et extérieure pour faciliter la navigation sur le campus.

« Nous sommes impatients de voir les retombées positives de ces nouvelles installations sur notre communauté collégiale. Ces espaces modernisés offriront de nouvelles opportunités, tant sur le plan académique que personnel. Nous encourageons nos étudiantes et étudiants à utiliser pleinement ces infrastructures pour enrichir leur parcours au sein de notre établissement », a déclaré monsieur Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.