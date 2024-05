Bilan positif pour la journée portes ouvertes au centre de formation des Bâtisseurs 

Le centre de formation des Bâtisseurs a tenu une journée portes ouvertes le vendredi 24 mai pour présenter les ateliers des profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS).

Lors de cette visite, les élèves actuels et leurs enseignantes et enseignants ont accueilli les visiteurs pour faire une visite des lieux de stages, présenter leurs réalisations et donner des renseignements sur les tâches et compétences associées au métier semi-spécialisé ciblé. En avant-midi, près d’une soixantaine d’élèves de différentes écoles secondaires ont eu la chance de visiter chacun des départements afin de se faire une idée concrète sur les différents parcours de formation offerts.

L’événement est une belle occasion pour tous les élèves de montrer à leurs proches ainsi qu’au grand public les projets sur lesquels ils ont travaillé dans la dernière année.

Quatre parcours différents avec le même objectif

Les différents parcours visent l’obtention d’un certificat de formation préparatoire au travail ou d’un certificat à un métier semi-spécialisé. Les élèves peuvent ainsi se réaliser avec d’autres jeunes qui ont aussi le goût de réussir, et ce, dans un cadre sécuritaire. Les élèves passent deux à trois jours en atelier dans le profil choisi et fréquentent leur polyvalente les autres jours de la semaine tout au long de leur année scolaire.

« Les élèves inscrits aux profils alternent entre les études académiques et les stages. Ceci leur permet de développer plusieurs habiletés reliées au marché du travail. Ces parcours scolaires, bien que différents, sont une source de motivation et de persévérance pour les jeunes », mentionne la directrice du centre de formation des Bâtisseurs, Maude Gagné.

Profil cuisine

Les élèves apprennent à réaliser des recettes variées, à préparer des plats délicieux et bien présentés et à monter les tables et servir les mets. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’aide-cuisinière, aide-cuisinier. Ce profil est offert en collaboration avec le Village Aventuria à Saint-Jules.

Profil bois-fab

Les élèves apprennent à monter une charpente de mur et de toit, à construire des installations extérieures (gazebo et table) et à fabriquer des meubles simples et des armoires. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’assembleuse, assembleur de meubles ou d’armoires ou au métier d’assembleuse, assembleur de portes et fenêtres.

Profil métal

Les élèves apprennent à utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile. Aussi, ils conçoivent un dune buggy en fabriquant et soudant les composantes de l’habitacle, en installant un moteur et sa transmission, en ajustant les éléments de suspension et de direction. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier de manœuvre en fabrication de produits métalliques.

Profil art-sérigraphie

Les élèves s’initient à la sérigraphie (affiches et vêtements), apprennent à dessiner et à peinturer avec différents matériaux et équipements, à utiliser des effets (couleurs, perspective, ombrages et lumière), à découvrir des œuvres d’art et leur influence. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’aide-pressière, aide-pressier sur une presse sérigraphique.



