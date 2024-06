Les élèves du PEI épatent avec leurs projets personnels 

C’est devant parents et amis que les 77 finissantes et finissants du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat international, ont présenté leurs projets personnels. L’activité a eu lieu le 31 mai, en après-midi, à la polyvalente Saint-François de Beauceville.

Le projet personnel est une réalisation individuelle et autonome que chaque élève doit accomplir et réussir à la dernière année du programme afin d’obtenir le diplôme d’études secondaires internationales. Pour les élèves de cinquième secondaire, c’est une occasion d'explorer un domaine qui les intéresse par un processus de recherche, d'action et de réflexion.

« Les élèves devaient d’abord se donner un objectif d’apprentissage pour ensuite réaliser une recherche sur le sujet. Après quoi, ils devaient créer un produit ou un événement démontrant le fruit de leurs découvertes. Ils ont 25 heures pour concevoir leur projet, mais la grande majorité y consacre beaucoup plus de temps! », souligne Josée Grondin, responsable des projets personnels et enseignante à la polyvalente Saint-François.

Une grande diversité

Les élèves ont fait preuve d’originalité et d’ingéniosité dans leur présentation, démontrant une grande diversité de projets personnels.

Certains ont choisi de créer un produit comme une prothèse fémorale, un livre de jeux de mémoire pour personnes âgées, un carnet d’activités adaptées aux jeunes ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble anxieux, un cours en ligne sur la technique de scène et une vidéo sur l’apprentissage de méthodes d’entraînement spécifiques au tricking.

D’autres ont plutôt réalisé des activités ou des événements comme des stages dans le milieu de la santé, l’organisation d’une course, la planification d’une tournée pour un groupe de musique et l’apprentissage de l’italien.

Le projet personnel est une occasion pour les élèves de démontrer plusieurs compétences comme la recherche, l’autogestion, la communication, la collaboration et la pensée critique. C’est une expérience d’apprentissage motivante, authentique et centrée sur les intérêts des élèves.