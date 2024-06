Plus de 100 participants à l’Amicale de robotique

Plus de 100 jeunes élèves, provenant de huit écoles du territoire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ont participé à l’Amicale de robotique, qui s'est déroulé le 26 avril, à la polyvalente Saint-François de Beauceville

Cette compétition technologique était l’occasion de stimuler la créativité et l’ingéniosité des élèves tout en leur offrant une façon de se dépasser dans un contexte de compétition amicale. Chaque équipe venait défendre les couleurs de son école. Les familles des élèves étaient également invitées à assister à l’événement.

Pour une première année, une cérémonie d’ouverture a donné le coup d’envoi de l’Amicale de robotique. Il s’agissait de deux danses synchronisées de robots par des élèves de l’école Lacroix de Saint-Georges et l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar. Accompagnés de leur enseignante, les élèves ont présenté des numéros originaux qui ont épaté les spectatrices et spectateurs.

Des robots à la découverte de la planète Z

Comme à l’habitude, l’Amicale de robotique propose aux élèves du primaire et du secondaire un défi conçu par l’organisme Zone01. La thématique 2024 faisait suite à l’édition 2023, qui mettait en scène une première exploration de la planète Z. Cette année, les participantes et participants découvraient que l’emplacement où se trouvait leur robot était à l’époque des dinosaures. Selon l’année scolaire, les équipes devaient réaliser différents défis avec leur robot.

À l’issue de cette compétition, des équipes ont été nommées grandes gagnantes de leur catégorie respective:

1er cycle du primaire

1 - Robot Dans, de l’école primaire Les Sittelles (Saint-Georges)

2- Ben-Théo, de l’école primaire Les Sittelles (Saint-Georges)

2e cycle du primaire

1 - Les Azulies, de l’école Notre-Dame (Saint-Elzéar)

2- The Queen, de l’école Notre-Dame (Saint-Elzéar)

3- Roboto, de l’école l’Aquarelle (Saint Georges)

3e cycle du primaire

1 - École du Trait d’Union (Saint-Prosper)

2 - Pouing la licorne, de l’école Monseigneur-Feuiltault (Sainte-Marie)

3 - Boby-Doby, de l’école Monseigneur-Feuiltault (Sainte-Marie)

SUMO (primaire et secondaire)

Gagnant: Biggy Monster, de l’école Notre-Dame (Saint-Elzéar)

Secondaire

1- Farmer$$, de l’école secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce)

2 - Les Timmy’s, de l’école des Deux-Rives (Saint-Georges)

3 - École secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce)

Défi des Ingénieux

Cette même journée a aussi eu lieu le 3e Défi des Ingénieux, lequel est destiné aux élèves du secondaire. Ces derniers devaient concevoir, à partir de matériaux recyclés, un véhicule pouvant descendre une pente en ligne droite et freiner le plus près possible de la ligne d’arrivée: un défi colossal étant donné que l’utilisation de l’électricité était interdite. Les équipes de la polyvalente des Abénaquis, de Saint-Prosper, ont relevé le défi avec brio.

Par ailleurs, au moment de dévoiler les équipes gagnantes, le comité organisateur avait préparé une surprise à la créatrice de l’Amicale de robotique, Denise St-Pierre. Comme elle prend sa retraite à la fin de l’année scolaire, un hommage lui a été rendu pour souligner son implication dans l’organisation de l’activité.

Ainsi, la Coupe St-Pierre a été créée et deviendra le prix que se disputeront les équipes. En clin d’œil à l’intérêt de Mme St-Pierre pour l’impression 3D, des écussons imprimés à l’aide d’une imprimante 3D ont été ajoutés à la base de la coupe pour nommer les équipes gagnantes de chaque édition. Dorénavant, les équipes qui remporteront la Coupe St-Pierre pourront l’exposer dans leur école un certain temps.