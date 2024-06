Le Joyeux rassemblement: un projet éducatif pour célébrer la différence 

C'est le mercredi 5 juin que tous les élèves des classes de progrès continu et d’initiation à la vie sociale et professionnelle, du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), se sont réunis à la salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction pour la première présentation du Joyeux rassemblement.

Cette activité, conçue entièrement par les élèves, avait pour but de poursuivre les apprentissages en lien avec les compétences des différents programmes d’études en adaptation scolaire.

C’est au début de l’année scolaire que le personnel enseignant des deux programmes a eu l’idée de créer un rassemblement pour leurs élèves. La formule du dîner animé étant retenue, chaque classe a commencé l’organisation. Les élèves du primaire et du secondaire ont donc été appelés à mettre en pratique plusieurs compétences, afin de créer les décorations de la salle, imaginer l’organisation des jeux, concevoir les invitations, etc.

Ils ont eu, entre autres, à mettre à profit leurs habiletés à communiquer, à interagir avec leur entourage, à s’organiser et à faire des choix afin de vivre une journée à leur image. Accompagnés de leurs enseignantes et enseignants, ils ont travaillé sur ce projet pendant toute l’année scolaire.

En plus du pique-nique et des activités, les élèves ont pu assister à un spectacle de Phil Lauzon. Le comité organisateur tient d’ailleurs à le remercier pour sa participation. Il remercie également les commanditaires de l’événement, soit Desjardins, la Fondation Maurice Tanguay, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.