Des élèves présentent et essaient des « dunes buggy » fabriqués de leurs mains

Le grand dévoilement des projets des élèves du profil métal du centre de formation des Bâtisseurs avait lieu le vendredi 31 mai à Saint-Joseph-de-Beauce.

Les jeunes ont présenté leur projet de « dune buggy » sur lequel ils ont travaillé pendant la dernière année scolaire. C’est en équipe qu’ils ont fabriqué le véhicule sur une période de 375 heures. De plus, ils ont eu l’immense plaisir de faire des essais extérieurs pour profiter du résultat de leurs efforts et de leur persévérance.

Les élèves, provenant de différentes écoles secondaires, ont développé différentes compétences reliées au travail de fabrication métallique: fabriquer et souder des composantes de l’habitacle, installer un moteur et sa transmission, ajuster les éléments de suspension et de direction et utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile.

La concrétisation de ce projet a fait naître des passions et grâce à ce type de parcours, qui alterne études et travail, les jeunes sont motivés à faire d’autres formations ou à poursuivre vers des alternatives motivantes pour eux.