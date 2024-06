Un nouvel outil concret pour les élèves de la formation en électricité 

Pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, tous les établissements scolaires publics du Québec seront bientôt dotés de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Une somme de plus de 3 millions de dollars permettra de financer cette mesure visant à offrir des écoles encore plus sécuritaires, selon ce qui a été annoncé cette semaine ...