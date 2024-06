Plus de 17 000$ remis en bourses à des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

À l’occasion des cérémonies de remise des bourses du printemps, une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants des campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic ont reçu des bourses totalisant 17 250 $.

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis 12 000 $ pour souligner l’implication dans la vie étudiante, la persévérance scolaire et l’entrepreneuriat. Plusieurs partenaires de la Fondation ont également contribué en décernant des bourses pour certains programmes d’études, concours ou encore personnalités qui se sont démarquées dans leur parcours scolaire.

« La Fondation est heureuse de décerner ces 29 bourses qui témoignent de notre engagement à encourager et à soutenir la jeunesse dans son épanouissement académique et personnel. En reconnaissant les réalisations et les projets de ces étudiantes et étudiants, nous les encourageons à poursuivre leur rêve, à devenir des modèles d’inspiration et à faire preuve d’audace pour bâtir l’avenir », a mentionné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Récipiendaires du campus de Saint-Georges

Bourses Vie étudiante

- Lélia Chouinard (Arts et lettres, profil Langues)

- Chloé Dessaint (Arts et lettres, profil Langues)

- Sandrine Massol (Techniques d’éducation à l’enfance)

- Félix Michaud (Techniques de comptabilité et de gestion)

Bourses Persévérance scolaire

- Annick Leclerc (Techniques d’éducation spécialisée)

- Laurence Lessard (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourses Retour aux études

- Elizabeth Bergeron-Longpré (Techniques d’éducation spécialisée)

- Jesse Veilleux (Techniques de l’informatique)

Bourses Entrepreneuriat

- Fabienne Delanne (Techniques d’éducation à l’enfance)

- Mélanie Vachon (Techniques de comptabilité et de gestion)

Bourses Internationale

- Etchri Sèmane Dogbe (Techniques de l’informatique)

- Laurine Hoareau (Soins infirmiers)

- Bourses Excellence socioculturelle

- Fany Da Silva Seabra-Vrac (Arts et lettres, profil Création et médias)

- Delphine Spadaro (Techniques de design d’intérieur)

Bourse Athlète féminine de l’année

- Félicia Caux (volleyball)

Bourse Athlète masculin de l’année

- Alexandre Lamarre (hockey)

Récipiendaires du campus de Sainte-Marie

Bourse Vie étudiante

- Marianne Felteau (Sciences de la nature)

Bourse Persévérance scolaire

- Laurence Grégoire (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourses Retour aux études

- Jessica Hillairet (Techniques d’éducation spécialisée)

- Fanny Jouguet Zizek (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourse Entrepreneuriat

- Jérémy Audet (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue)

Bourse Excellence socioculturelle

- Elizabeth Parent (Sciences de la nature)

Récipiendaires du campus de Lac-Mégantic

Bourse Vie étudiante

- Alexandra Lauzon (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Persévérance scolaire

- Fanny Vaillancourt (Soins infirmiers)

Bourses Retour aux études

- Isabelle Cloutier-Bergeron (Soins infirmiers)

- Cédrick Blackburn (Soins préhospitaliers d’urgence)

Bourse Entrepreneuriat

- Anne Brault (Techniques d’éducation spécialisée)

Bourse Excellence socioculturelle

Groupe de musique The Magic Noohh :

- Jade Gagnon (Soins préhospitaliers d’urgence)

- Béatrice Beaulé (Sciences de la nature)

- Étienne Audy (Soins préhospitaliers d’urgence)

- Léa Guay (Soins préhospitaliers d’urgence)

- Mckenzie Beaumont (Soins préhospitaliers d’urgence)

Bourse Camp Entrepreneur En Devenir (CEED)

Depuis six ans, le Cégep Beauce-Appalaches remet également une bourse de 1 400 $ pour une participation au Camp Entrepreneur En Devenir de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Cette bourse est financée conjointement par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches et le service de l’entrepreneuriat du CBA. Cette année, elle est remise à Félix-Antoine Vachon, étudiant de première année en Techniques de comptabilité et de gestion.

Bourses offertes pour les programmes en informatique et en génie

Au campus de Saint-Georges, un total de 3 300 $ a été attribué par plusieurs entreprises et organismes pour des programmes spécifiques. En Sciences de la nature, Matthew Fortier et Raphaëlle Morin ont reçu une bourse de 350 $ de Mécanium pour poursuivre des études universitaires en ingénierie. Le Fonds de dotation Chevaliers Beaucerons a remis deux bourses de 500 $ à Fannceska Jeudy et à Anne-Marie Robert, étudiantes en Techniques de l’informatique, pour leurs efforts et leur réussite scolaire. En Technologie du génie civil, Joey Savard (1re année) et Patrick Doyon (2e année) ont reçu chacun une bourse de 500 $ d’EXP pour les cours de contrôle des matériaux, granulat et mécanique, et celui de dessin technique. Au Défi Civil Action, organisé par le département de Technologie du génie civil, l’équipe d’Anthony Fortier et Xavier Morin a remporté la première place avec une bourse de 300 $, suivie de celle de Xavier Bourgault, Maxime Giguère et Jérémy St-Hilaire (200 $), et de Nicolas Ménard qui a reçu 100 $ pour la troisième place.



Bourses spécifiques au campus de Lac-Mégantic

Le 10 juin, quatre étudiant∙e∙s du campus de Lac-Mégantic ont été honoré∙e∙s pour leurs réalisations. Alexandra Lauzon (Techniques d’éducation spécialisée) a reçu la Bourse Rayonnement de 400 $ de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit pour son énergie positive et sa bienveillance. Loïc Giguère (Techniques d’éducation spécialisée) a été distingué avec la Bourse Impact social de 500 $ de la MRC du Granit pour son engagement communautaire. Mathis Veilleux a obtenu la Bourse Alicia Goyette de 250 $ de la part d’un donateur anonyme pour ses qualités humaines et académiques en Sciences de la nature. Nicholas Sansoucy a reçu la Bourse Cambi de 400 $ pour ses résultats scolaires et son implication en Soins préhospitaliers d’urgence.

Bourses Forces AVENIR

Le programme collégial Forces AVENIR reconnaît et promeut l’engagement étudiant dans des projets qui forment des individus conscients, responsables, actifs et persévérants, enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Ce printemps, trois bourses totalisant 400 $ ont été attribuées aux lauréats locaux. Aimeric Pomerleau (Sciences de la nature) s’est distingué dans la catégorie Personnalité engagée pour son implication en théâtre et en improvisation. Laura Hétu (Sciences de la nature) a été reconnue dans la catégorie Personnalité persévérante pour sa résilience face à ses défis d’adaptation. Jade Gosselin (Sciences humaines) s’est illustrée dans la catégorie Arts, lettres et culture pour son projet d’écriture et d’autoédition d’un livre jeunesse sur l’adolescence. Enfin, Étienne Gourde, enseignant en philosophie, a reçu la médaille de reconnaissance Forces AVENIR dans la catégorie Personnel engagé pour ses activités de sensibilisation aux réalités des Premières Nations.

« La participation du Cégep Beauce-Appalaches au programme Forces AVENIR est une source de fierté pour nous. Nous sommes engagés à mettre en lumière des exemples concrets et inspirants, capables de motiver nos étudiantes et étudiants, et de les inciter à s’impliquer dans des projets porteurs de sens », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.