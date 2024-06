Centre universitaire des Appalaches: nombre record de diplômés

Un nombre record de 63 étudiantes et étudiants ont terminé un programme d’études offert par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) au Centre universitaire des Appalaches (CUA) durant l’année 2023-2024.

Les finissant-e-s proviennent de programmes d’études dans des domaines où les besoins de main-d’œuvre sont grands: le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, le baccalauréat en sciences infirmières, le certificat en gestion des ressources humaines et le certificat en trouble du spectre de l’autisme.

« L’accessibilité à la formation de niveau universitaire en région est au cœur même de la mission du CUA. Il est primordial que les étudiantes et étudiants de notre territoire puissent avoir accès à des formations universitaires. Les entreprises et organisations peuvent ainsi profiter de ces compétences et de ce savoir-faire, particulièrement dans un contexte où la main-d’œuvre est un enjeu de premier plan. L’offre de programme de l’UQAR, en présentiel au CUA, permet à certains d’accéder à des études universitaires qu’ils ne pourraient pas entreprendre ailleurs. Le CUA contribue ainsi au développement éducationnel, social et économique de son territoire. D’ailleurs, chaque année, environ 250 étudiantes et étudiants suivent des cours dans un programme crédité déployé par l’UQAR au CUA », a précisé le directeur général de l'établissement, Patrick Busque.

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Cette année, 22 étudiantes ont obtenu leur diplôme dans ce programme. Il s’agit de la première cohorte d’étudiant-e-s à compléter le programme en éducation offert par l’UQAR au CUA.

La première cohorte a débuté à l’automne 2020, et depuis, une nouvelle cohorte d’une quarantaine d’étudiant-e-s débute chaque année. L’offre de ce programme au CUA résulte d’un partenariat entre l’UQAR, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et le CUA.

« Pour notre organisation, le CUA est un partenaire de premier plan. Les liens que le CSSBE et le CUA ont développés au fil des années permettent d’assurer une cohérence toujours plus grande entre la formation et la réalité des écoles. La formation offerte sur notre territoire favorise d’ailleurs l’intégration des étudiant-e-s dans la profession (stages, visites, ateliers, etc.). Le CUA joue également un rôle crucial dans la rétention des enseignants et enseignantes en région, ce qui est précieux dans le contexte où la pénurie de personnel inquiète l’ensemble du réseau de l’éducation », a ajouté Isabelle Gilbert, directrice générale adjointe du CSSBE.

Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC

Cette année, 16 étudiant-e-s ont obtenu leur diplôme au baccalauréat en sciences infirmières au CUA.

Il s’agit de la deuxième cohorte d’étudiant-e-s à compléter ce programme offert par l’UQAR au CUA. Une troisième cohorte est en cours présentement et complétera le programme en 2026. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) est un partenaire de premier plan dans l’offre de ce programme au CUA.

Certificats

Cette année, 24 étudiantes et étudiants inscrits dans des programmes de certificats ont complété leur cheminement. De ce groupe, 13 étudiantes ont complété leur certificat en trouble du spectre de l’autisme, tandis que 11 étudiant-e-s ont complété leur certificat en gestion des ressources humaines.

Légendes des photos

TSA : Certificat en trouble du spectre de l’autisme :

· 1ère rangée : Patrick Busque, directeur général du CUA, Marylin Cimon, Kathy Dubreuil, Isabelle Paré, Arianne Poulin, Marielle Fecteau, présidente du Conseil d’administration du CUA, Philippe Horth, adjoint au vice-rectorat à la formation et à la recherche de l’UQAR;

· 2e rangée : Olivier Michaud, professeur et directeur du module en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l’UQAR, Sophie Bolduc, Bianka Poulin, Véronique Pruneau, Marie-Ève Gosselin, Sandra Roy, Noémie Pomerleau.

GRH : Certificat en gestion des ressources humaines :

· 1ère rangée : Patrick Busque, directeur général du CUA, Said Echchakoui, professeur et directeur de l’unité départementale des sciences de la gestion de l’UQAR, Catherine Gagné, Stéphanie Roy, Nathalie Talbot, Marielle Fecteau, présidente du Conseil d’administration du CUA, Philippe Horth, adjoint au vice-rectorat à la formation et à la recherche de l’UQAR;

· 2e rangée : Brenda Brousseau, Sonia Chabot, Lucie Baillargeon.

BSI : Baccalauréat en sciences infirmières :

· 1ère rangée : Marie-Blanche Bergeron, Joanie Carrier, Émily Drouin, Audrey Robert, Maude Lachance, Marie-Michelle Lapierre, Marielle Fecteau, présidente du Conseil d’administration du CUA, Philippe Horth, adjoint au vice-rectorat à la formation et à la recherche de l’UQAR, Patrick Busque, directeur général du CUA;

· 2e rangée : Said Echchakoui, professeur et directeur de l’unité départementale des sciences de la gestion de l’UQAR, Malick Ndao, Catherine Paré, Claudie Plante, Véronique Labbé, Mélissa Vachon.