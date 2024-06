Un total de 30 000 $ en bourses pour des étudiants beaucerons

La 11e Soirée distinction jeunesse des Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre a eu lieu le mardi 18 juin, et ce, dans le but de remettre 30 000 $ en bourses d’études.

Au total, 32 bourses ont été remises aux étudiants du secondaire, de la formation professionnelle, du collégial et de l’université. Pour cette édition, une formule exclusivement en présentiel a été privilégiée afin de faire le tirage et la remise des bourses. Près de 450 personnes étaient présentes au Centre Caztel à Sainte-Marie. Il s’agit d’une année record en termes d’inscriptions au programme de bourses ainsi que de la participation à la Soirée.