Les étudiants en Sciences humaines à la découverte de l'Irlande

Une vingtaine de finissantes et finissants du programme de Sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches ont parcouru les contrées irlandaises entre le 26 mai et le 2 juin.

Les étudiants provenant des trois campus ont pu découvrir la culture, l’histoire et les paysages de l’Irlande et de l’Irlande du Nord (Royaume-Uni), tout en appliquant les connaissances et les compétences acquises durant leur parcours collégial.

En continuité avec le projet synthèse de dernière session de formation, cette excursion leur a offert la possibilité d’explorer divers thèmes liés aux sites visités: le conflit nord-irlandais, appelé aussi « The Troubles », les relations avec le Royaume-Uni à la suite du conflit, l’influence de la culture irlandaise à travers le monde, la Grande Famine (1845-1852) ainsi que la loi sur l’avortement en Irlande (2018) et ses impacts sur la femme.

« Prendre part à ce voyage est une occasion unique pour les étudiantes et étudiants de s’ouvrir sur le monde, d’apprivoiser différentes cultures et de développer leur curiosité. Il leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances en plus de rendre la théorie vue en classe très concrète », a souligné Michel Jr Fabre, enseignant de géographie et coordonnateur du département des Sciences humaines.

Les visites de lieux et d’attraits emblématiques de l’île d’Émeraude ont permis aux voyageuses et voyageurs de recourir à certaines notions de géographie, d’histoire, de psychologie, de sociologie, d’économie et de politique abordées dans les différents cours de leur programme. Accompagné de trois enseignants, Jean-François Bossé (psychologie), François Rancourt (psychologie) et Michel Jr Fabre (géographie), le groupe a pu admirer les trésors de l’Irlande. Parmi ceux-ci: les célèbres falaises de Moher, les mines étroites de Glengowla, le mystérieux cimetière mégalithique de Carrowmore, le château de Donegal, l’énigmatique Chaussée des Géants avec ses contes et ses légendes, l’émouvant musée du Titanic, ainsi que les villes de Londonderry ou Derry (selon la religion protestante ou catholique), de Dublin et de Belfast. Une démonstration de chien de berger a particulièrement impressionné le groupe lors de sa visite. L’aventure s’est enfin terminée à Dublin où chacun a pu profiter d’une journée libre pour personnaliser son voyage.

« Durant la visite de Belfast, nous avons été à même de constater les traces encore présentes laissées lors du conflit nord-irlandais. À titre d’exemple, il y a ces murs construits entre les quartiers catholiques et protestants que l’on nomme “Murs de la Paix”. Ils avaient pour fonction de limiter les violences entre les deux communautés. Étonnamment, encore aujourd’hui, les portes de ces murs ferment le soir venu pour réouvrir au petit matin », a ajouté l'enseignant.