Les Premières Nations s'invitent au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a mis en place une série d’activités visant à sensibiliser la communauté collégiale et le grand public aux réalités et à la richesse culturelle des Premières Nations et des Inuit.

Ces initiatives avaient pour but de favoriser les échanges avec les Premières Nations et les Inuit afin de mieux comprendre les communautés autochtones et de les valoriser auprès de ceux et celles avec qui elles partagent le territoire.

« Cette programmation s’inscrit dans notre volonté de sensibiliser la jeune génération aux réalités des Premières Nations, une étape essentielle pour construire un avenir où règnent le respect et la compréhension mutuelle », a souligné M. Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

« Je suis fière de voir le Cégep Beauce-Appalaches prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les étudiants et le grand public aux cultures des Premières Nations et des Inuit. Ces mesures, rendues possibles par le programme Accueil et intégration des Autochtones au collégial, illustrent l’importance de la compréhension mutuelle dans nos établissements d’enseignement supérieur. Bravo au Cégep pour cette initiative! », a mentionné Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur.

Cet hiver, le Cégep a accueilli plusieurs personnalités autochtones : les artistes innus Mathieu

McKenzie et Kim Fontaine, du groupe de musique Maten, l’historien et membre de la Nation

huronne-wendat Médérik Sioui, l’anthropologue, muséologue et membre de la Première Nation

des Abénakis Nicole O’bomsawin ainsi que l’artiste multidisciplinaire Atikamekw Nehirowisiw

Catherine Boivin.

Invitées notamment dans le cours de philosophie Réflexion sur la pensée des Premières Nations créé par l’enseignant Étienne Gourde, ces figures autochtones ont partagé leurs expériences, leurs connaissances et leur passion, tout en offrant leur vision unique de leur culture et des réalités de leur peuple.

« La rencontre avec différents membres des Premières Nations est un élément clé du cours. Elle permet aux étudiantes et étudiants d’entrer en contact avec la culture à travers des personnes qui la vivent, l’aiment et la diffusent. Ce moment de partage est riche, profond et unique. Notre Cégep se distingue par rapport à cette initiative », a souligné l’enseignant Étienne Gourde.

Étienne Gourde a joué un rôle important dans l’organisation de ces activités et a été récompensé par le prix Forces AVENIR, catégorie Personnel engagé, le 8 mai dernier, pour son

engagement. Il a notamment mis sur pied un projet de capsules pédagogiques dans son cours.

Le 29 septembre, à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un midi

de sensibilisation s’est tenu à la cafétéria pour souligner l’importance symbolique de cette

journée, qui commémore l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et ses séquelles

durables sur les peuples autochtones.

« Les activités de cette année ont suscité un grand intérêt au sein de notre communauté collégiale, démontrant une réelle ouverture au partage et au dialogue interculturel. Ces expériences enrichissantes ont permis de renforcer les liens de respect et de solidarité avec les

Premières Nations, qui jouent un rôle fondamental dans l’histoire et la culture du Québec », a

souligné Julie Beaudoin, responsable des activités socioculturelles.