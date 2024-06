Plus de 115 élèves diplômés lors du Gala distinction des finissantes et finissants

Le Gala distinction des finissantes et finissants 2023-2024 de la reconnaissance des acquis et des compétences et des programmes de formation professionnelle offerts par les services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), s'est déroule le jeudi 13 juin.

Lors de cet événement, 119 personnes ont reçu un diplôme. Ce sont 82 élèves qui ont décroché un diplôme ou une attestation grâce à la démarche de la reconnaissance des acquis et des compétences. Parmi ceux-ci, il s’agissait d’un premier diplôme pour 25 élèves.

De plus, 32 personnes ont reçu une attestation d’études professionnelles et 5 élèves, une certification de formation à un métier semi-spécialisé.

Les adultes ont reçu un diplôme pour une formation à un métier semi-spécialisé ou pour l’un des programmes suivants : • Assistance à la personne en établissement et à domicile • Assistance à la personne en résidence privée pour personnes aînées autonomes et semi-autonomes • Charpenterie-menuiserie • Conduite d’engins de chantier • Cuisine • Éducation en service de garde en milieu scolaire • Entretien et service automobile • Esthétique • Mécanique de véhicules électriques • Opération d’équipements de production • Soudage-montage • Vente-conseil et représentation.