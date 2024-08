Plus de 2 000 étudiants font leur rentrée au Cégep Beauce-Appalaches

En cette rentrée 2024, le Cégep Beauce-Appalaches franchit un nouveau cap historique avec plus de 2 072 étudiantes et étudiants inscrits, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’an dernier.

Le campus de Saint-Georges accueille, à lui seul, 1 407 étudiantes et étudiants pour cette rentrée automnale, avec 799 inscriptions dans les programmes techniques et 608 dans les programmes préuniversitaires. La première cohorte en Techniques policières offerte au Cégep affiche complète avec 50 étudiant·e·s. « Ce programme ambitieux, qui s’inscrit dans notre volonté d’accroître notre offre de formations collégiales, contribue directement à l’augmentation de notre clientèle étudiante et renforce notre position en tant qu’institution de premier plan », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Les inscriptions en Technologie du génie industriel ont connu une montée remarquable, tandis que le programme de Soins infirmiers affiche une augmentation de 135 %. Pour sa part, le programme Techniques d’éducation à l’enfance continue son expansion avec une hausse de 119 %. « Ces croissances témoignent des efforts constants que nous déployons pour valoriser ces professions, essentielles à notre société », a précisé la directrice générale, Caroline Bouchard.

Campus Sainte-Marie

Le campus de Sainte-Marie continue d’attirer la clientèle étudiante, alors que 490 personnes ont choisi d’étudier en Nouvelle-Beauce. Le secteur technique compte 310 inscriptions et le préuniversitaire en dénombre 180. Cette année, le programme de Techniques de comptabilité et de gestion – cheminement bilingue a affiché complet dès la fin du premier tour, enregistrant une augmentation de 50 %. Cette hausse témoigne de l’attrait croissant pour cette formation offerte en deux langues. Pour sa part, le programme de Santé animale confirme son succès auprès des étudiant·e·s avec une approche axée sur le bien-être des animaux.

Campus de Lac-Mégantic

Le campus de Lac-Mégantic atteint un nombre record d’inscriptions avec 192 étudiant·e·s. Le programme préuniversitaire de Sciences humaines voit une augmentation des admissions de 31 %. De plus, le programme Techniques d’éducation spécialisée redémarre cette année, après avoir été fermé l’année dernière en raison de sa rotation biennale. Le programme en Soins préhospitaliers d’urgence continue d’être attractif avec une première cohorte qui réalisera tout son parcours au Cégep Beauce-Appalaches. Notons que des travaux majeurs de modernisation du bâtiment sont en cours.