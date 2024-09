«La lecture, ça nourrit aussi!» revient pour une 3e édition

L’organisme Alphare a profité de la Journée internationale de l’alphabétisation pour lancer la 3e mouture de sa campagne de sensibilisation La lecture, ça nourrit aussi!

Ainsi, les responsables du groupe ont décidé de se rendre sur le terrain pour faire connaître ses services et sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes peu alphabétisées. La démarche permet aussi de rappeler l'importance d’offrir une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous.

« Dans le but de nourrir ceux qui en ont besoin, 20 pots de soupe à l’alphabet ont été cuisinés avec la collaboration du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, qui nous ont gracieusement prêté leur cuisine, a indiqué la directrice d'Alphare, Annie Poulin. Ces pots de soupe ont été déposés dans les quatre frigos communautaires de Saint-Georges. Du même coup, des livres y ont aussi été laissés pour rappeler aux gens que "La lecture, ça nourrit aussi! ".»

Rappelons que le problème de l’analphabétisme est bel et bien présent en 2024 partout dans le monde, incluant au Québec. Chez-nous, 19 % des personnes de 16 à 65 ans sont analphabètes (niveaux -1 et 1 de littératie) et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture (niveau 2 de littératie).

Mme Poulin constate qu'un faible niveau de scolarité entraîne souvent de la pauvreté et celle-ci augmente aussi le risque de vivre avec des difficultés de littératie. «C’est pour briser ce cycle que nous invitons les gens à venir chez-nous pour apprendre à lire, écrire, comprendre, compter et utiliser les nouvelles technologies. Avec l’augmentation du coût de la vie et les revenus qui ne suivent pas, la pauvreté s’installe de plus en plus pour plusieurs. Augmenter ses compétences fait partie des solutions pour améliorer sa qualité de vie», mentionne la directrice.

Tous les cours et services d’Alphare sont disponibles sur rendez-vous. Parmi ceux offert, on retrouve des ateliers de lecture, d’écriture et de calcul; des groupes de conversation québécoise pour personnes immigrantes; un accompagnement individuel pour les adultes qui font un retour aux études; la formation de base pour utiliser l’ordinateur, la tablette et le téléphone; un café Internet et de la formation sur la simplification des écrits.

Toute personne de 16 ans et plus souhaitant bénéficier d’un de ces services est invitée à communiquer avec un membre de l’équipe d’Alphare (418 226-4111 ou à [email protected]).

Photo : L’équipe d’Alphare : Rachel Grégoire, Julie-Caroline Gagné, Annie Poulin, Céline Leclerc et Marie Lafrance.