Un nouveau logo pour l’école primaire de Saint-Gédéon

C’est le vendredi 6 septembre que la direction de l’école primaire de Saint-Gédéon présentait aux élèves, ainsi qu’à tous les membres du personnel, le nouveau logo de l'établissement.

À la suite d’importants travaux dans l’établissement, dont une rénovation complète du 1er étage, l’ajout d’une nouvelle salle active, d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans, d’espaces collaboratifs ainsi que d’un rafraîchissement des couleurs sur les murs et les planchers, l’équipe-école désirait se doter d’un nouveau logo afin de représenter plus adéquatement leur passion pour l’éducation ainsi que les valeurs de l’école.

Lors du dévoilement, les élèves de la classe de 4e année de Madame Jacynthe ont présenté tour à tour les valeurs de l’école telles que le plaisir d’apprendre, le respect, l’engagement et la ténacité et la persévérance et ce qu’elles représentent pour eux.

Un logo qui reflète la mission et la vision de l’école primaire de Saint-Gédéon Sur le nouveau logo, nous retrouvons l’aspect de montagne qui représente les valeurs de ténacité et de persévérance prônées par l’école. Le personnel désire que les jeunes s’élèvent toujours vers les plus hauts sommets, et ce, peu importe les embûches rencontrées ou le chemin qu’ils prennent. D’ailleurs, les petites racines blanches tracent les différents chemins et les deux pousses au centre représentent la collaboration entre l’élève et l’intervenant afin de l’accompagner dans le développement de son plein potentiel et de faire l’ascension vers l’énergie et la vitalité du soleil.

L’aspect de la nature et de l’environnement imagé par les montagnes, le ciel et la rivière représente la valeur du respect. Le soleil jaune tout au haut de l’image symbolise quant à lui tout le plaisir d’apprendre. Des couleurs plus éclatées ont été choisies pour représenter le dynamisme de l’école.

La directrice, Luce Lachance, en a profité pour remercier Chantale Maheux, technicienne en arts graphiques au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, pour le merveilleux travail de création ainsi que les membres de l’équipe-école, qui ont pris le temps de réfléchir et d’expliquer leur vision à travers le projet éducatif de l’école.