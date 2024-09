Une nouvelle cour à l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Les responsables de l’école Arc-en-Ciel, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, ont inauguré vendredi la nouvelle cour de jeux de l'établissement.

Ce projet a permis d’ajouter une classe extérieure, de créer une aire de jeux créatifs, de remplacer le terrain de soccer gazonné par un terrain synthétique et d’augmenter la quantité d’arbres.

L’école accueille près de 100 élèves de la maternelle à la 6e année du primaire. La cour d’école comprenait déjà plusieurs zones, mais l’équipe-école souhaitait l’améliorer afin qu’elle réponde au développement et aux intérêts des élèves.

« Toute l’équipe-école est consciente que d’évoluer dans un milieu stimulant influence le bien-être et la réussite des élèves. La cour d’école n’en fait pas exception. Il était donc important d’offrir à nos élèves une nouvelle cour à leur image où ils pourront socialiser, développer leur créativité, bouger et apprendre », a souligné Maxime Lessard, directeur de l’école Arc-en-Ciel.

Ainsi, une aire de jeux créatifs comprenant une cuisine de boue et d’eau et un mini-village de maisonnettes pour les jeux de rôle a été aménagée. Le terrain de soccer gazonné a été agrandi et remplacé par un terrain de soccer synthétique.

Des éléments de verdure se retrouvent en plus grande quantité dans la cour pour offrir un milieu plus écologique et créer des zones d’ombre pour contrer les îlots de chaleur. Un cabanon de rangement pour le matériel sportif et les accessoires a été construit. Finalement, du mobilier de classe extérieure pouvant accueillir 24 places assises a été ajouté pour permettre l’enseignement en plein air.

Appui du milieu

La nouvelle cour d’école représente un investissement de près de 140 000 $. L'établissement a pu compter sur le soutien de la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Desjardins pour la réalisation du projet. Ce dernier a aussi été possible grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation du Québec..

« Je tiens à féliciter l’équipe-école et les partenaires au nom des élèves qui fréquentent cette école pour leur collaboration et leur contribution à la création de cette attrayante cour d’école. Des réalisations comme celle-ci font une différence dans leur développement global et leur apprentissage. Je souhaite aux élèves des heures de plaisir dans leur nouvelle cour », a déclaré Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, lors de l'inauguration.