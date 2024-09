Des échanges culturels pour mettre en pratique les langues apprises

Cette session, les étudiants et les étudiantes du profil Langues (Programme Arts, lettres et communication) du Cégep Beauce-Appalaches, ont l’opportunité de vivre une expérience unique d'apprentissage riche et diversifié, tant sur le plan linguistique que culturel.

En effet, une première activité d'échanges interactifs s’est déroulée le 26 septembre avec des étudiantes et des étudiants hispanophones, du groupe de francisation dirigé par Éric Nadeau, du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins.

Ainsi, pour cette journée, les participants ont pu choisir entre la préparation d'une recette typiquement latino-américaine, des conversations en espagnol, ou encore une immersion artistique avec une activité de peinture.

Pour les pédagogues de l'établissement, la grande variété des activités pédagogiques permet de mettre en pratique les langues apprises, soit l’anglais, l’espagnol, le mandarin et l’allemand, tout en découvrant de nouvelles cultures. L'approche globale du programme ouvre de nouvelles perspectives pour ces jeunes adultes, dans un contexte de plus en plus internationalisé.

« Les échanges interculturels que nous proposons cette année permettent à nos étudiantes et nos étudiantes de vivre pleinement l'apprentissage des langues. Ils ne se contentent pas de les étudier en classe, ils les mettent en pratique dans des contextes réels et enrichissants. Cela ouvre de nouvelles perspectives et renforce leur confiance personnelle » estime Isabelle Leclair, enseignante au Cégep Beauce-Appalaches.