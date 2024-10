Trois véhicules conçus par des élèves ont coursé à l'Autodrome Chaudière

Trois véhicules entièrement conçus par des élèves de la formation Mécanique automobile du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) ont participé à une course automobile organisée à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le 14 septembre marquait ainsi l’étape ultime du projet sur lequel ces élèves travaillaient depuis le début de l’année scolaire 2023-2024.

Bâtir trois véhicules de course pour les faire rouler sur le circuit de l’autodrome Chaudière: voilà une demande peu habituelle que le personnel enseignant du programme Mécanique automobile a reçue d’un groupe d’élève débutant leur formation à l’automne 2023. Afin que cette idée se concrétise, les élèves et leurs enseignants ont eu plusieurs étapes à réaliser, dont des démarches administratives afin d’obtenir les autorisations pour concourir. Une fois le tout approuvé, ils ont dû se mobiliser pour trouver des véhicules ainsi que des partenaires financiers pour appuyer leur projet. Ensuite, les travaux réalisés sur les véhicules ont dû être coordonnés selon les notions apprises durant la formation afin d’être faits de façon sécuritaire. Pour finir, une pratique sur la piste de course a eu lieu avant la course officielle.

C’est donc avec fébrilité que les élèves ont assisté à la course de leurs trois véhicules le 14 septembre dernier. Au total, plus de 85 véhicules prenaient part à l’événement. À l’issue de la compétition, les véhicules conçus par les élèves ont obtenu ces classements :

• Véhicule no 28 - 27e position

• Véhicule no 10 - 46e position

• Véhicule no 000 - 78e position

Grâce à ce projet scolaire, les élèves ont appris au-delà des connaissances en mécanique automobile. Ils ont développé des compétences globales essentielles au marché du travail comme la collaboration, la communication et la créativité.