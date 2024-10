Des élèves en Art dramatique préparent une soirée spéciale pour Halloween

Les élèves du profil Art dramatique de quatrième et cinquième secondaire de l’École Jésus-Marie de Beauceville organisent un événement spécial pour le soir d'Halloween.

Les citoyens pourront ainsi arpenter l'école dans un parcours préparé par les élèves.

« Osez franchir les portes du Manoir de l'horreur, un lieu marqué par un lourd passé. Jadis pensionnat, distillerie, auberge et chocolaterie, ce bâtiment, témoin d’événements mystérieux et tragiques, vous réserve une soirée que vous n’oublierez jamais. En cette nuit sombre, chaque couloir révèle des secrets oubliés, chaque recoin susurre des histoires macabres. Venez découvrir les ténèbres qui hantent ce manoir depuis plus d’un siècle, et plongez au cœur de l'horreur pour une visite qui réveillera vos peurs les plus profondes », peut-on lire dans le communiqué publié pour l'occasion.

Les portes seront ouvertes le 31 octobre, entre 19 h et 21 h. Le coût est de 10$ par adulte et 5$ pour les 12 ans et moins.