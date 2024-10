Antony Auclair présente sa BD sur l’intimidation aux jeunes de Notre-Dame-des-Pins

L’ancien joueur de football professionnel, Antony Auclair, était de retour en Beauce, plus précisément chez lui, à Notre-Dame-des-Pins, afin de lancer son nouveau livre Les Aventures d’Antony, qu’il a réalisé avec l’équipe de Sport’Aide, ce lundi 21 octobre.

En tant que co-porte-parole, la bande dessinée traite du sujet de l’intimidation, ainsi que des violences dans le sport, le loisir et le plein air, tout en revenant sur sa carrière.

Les élèves de l’École Éco-Pin ont passé une matinée de rêve pour débuter la semaine en accueillant Antony Auclair. Ce dernier a été largement applaudi par les dizaines de jeunes présents pour l’occasion. Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide, a souhaité lancer un message à ces derniers en préambule de la rencontre.

« Sport’Aide est une organisation qui a été créée pour que vous preniez du plaisir à faire du sport, des loisirs ou à être en plein air. Parfois, il arrive que l’on n’ait pas de plaisir, ou même un de nos amis. Il faut savoir que, quand cela arrive, nous sommes une équipe prête à vous écouter. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire. C’est important d’avoir du plaisir lorsqu’on fait du sport », a-t-il expliqué.

Par la suite, les enfants ont pu poser plusieurs questions au champion du Super Bowl 2021, allant de son ressenti en tant que joueur professionnel, à ses études ou encore à ses amitiés dans le sport. Le sportif a ensuite donné de son temps pour faire des signatures sur des chandails, des ballons, mais aussi sur les exemplaires de sa BD.

« Moi, je cherchais un moyen de communiquer le plus possible avec les jeunes pour redonner. Il s’est avéré que Sylvain Croteau est entré en contact avec moi, et j’ai sauté sur l’opportunité. On a fait des podcasts ensemble, on a eu des entrevues avec les écoles en direct sur YouTube, etc. C’était vraiment le fun de pouvoir parler aux jeunes », a expliqué Antony Auclair à EnBeauce.com.

« Finalement, le projet du livre est arrivé et j’ai adhéré tout de suite. C’est quelque chose qui va permettre de toucher plus de jeunes, donc c’est super. Concernant l’intimidation, je trouve que c’est important d’outiller les jeunes, afin qu’ils ne gardent pas ça pour eux et qu’ils en parlent le plus possible. Il faut pouvoir aller chercher l’aide nécessaire pour ça ».

La bande dessinée Les Aventures d’Antony est désormais disponible directement sur le site internet de l’organisation Sport’Aide, pour les personnes souhaitant se procurer un exemplaire.