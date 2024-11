Une cohorte de 31 diplômés au campus de Lac-Mégantic

Quelque 31 finissantes et finissants du campus de Lac-Mégantic, du Cégep Beauce-Appalaches, ont reçu leur diplôme d'études, lors d'une cérémonie de remise tenue récemment.

Les étudiantes et étudiants honorés ont complété leur formation dans des programmes variés: Sciences humaines, Sciences de la nature, Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers et Techniques d’éducation spécialisée.

Pour l’année 2023-2024, le Cégep est fier d’avoir attribué, dans ses trois campus, un total de 542 diplômes d’études collégiales et 468 attestations d’études collégiales. Depuis son établissement en tant que cégep public en 1990, l’institution a remis 13 714 diplômes d’études collégiales et 5 244 attestations d’études collégiales.

« À travers leur parcours, nos diplômés ont su démontrer une rigueur et une persévérance qui les mèneront loin. Ils et elles quittent aujourd’hui avec des compétences solides et un esprit d’analyse critique qui leur ouvriront les portes d’un avenir prometteur. La formation reçue au cégep n’est pas seulement un gage de réussite professionnelle, mais aussi un tremplin vers une vie enrichie par la connaissance et le savoir-faire », a signalé Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante de l'institution d'enseignement.

7 000 $ en bourses

Un montant total de 7 000 $ a été remis en bourses, réparties parmi 11 récipiendaires du campus de Lac-Mégantic. Lors de la cérémonie de remise des diplômes du campus de Lac-Mégantic, plusieurs étudiantes et étudiants se sont distingués par leur excellence et leur engagement.

Étienne Leclerc, du programme Sciences de la nature, a reçu la Bourse de l'excellence scolaire - secteur Préuniversitaire. Dans le secteur des techniques, Louis-Étienne Fillion, étudiant en Soins préhospitaliers d'urgence, s’est également vu décerner une Bourse de l'excellence scolaire.

Par ailleurs, Karym Vallerand, étudiant en Sciences de la nature, s’est illustré avec la Bourse du mérite scolaire et a reçu la prestigieuse Médaille académique du gouverneur général pour la meilleure cote R. Il détient d’ailleurs la meilleure cote R de tout le Cégep Beauce-Appalaches. Les autres Médailles du lieutenant-gouverneur ont été remises à Arianne Verdo, étudiante en Soins infirmiers, et à Mélodie Dion, étudiante en Sciences humaines. Arianne Verdo a également reçu une Bourse Méritas par programme et une Bourse d'engagement en reconnaissance de son implication.