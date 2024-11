La Fondation Audrey-Lehoux remet plus de 22 000 $ en bourses

La Fondation Audrey-Lehoux vient de remettre 38 bourses à des diplômés en agriculture de Chaudière Appalaches, pour un montant total de plus de 22 000 $.

Cette 24e remise de l'organisme s'est déroulée à Saint-Elzéar, le samedi 2 novembre, en présence de 260 convives.

À tour de rôle, un bref portrait des 38 récipiendaires, et de leur cheminement, a été présenté sur scène, afin d'apprécier comment elles et ils ont su se démarquer pendant leurs études afin de se mériter une bourse.

La Bourse d’Excellence-Agri-Marché a été remise à Félix-Antoine Couture, de Beaumont, qui vient d'obtenir son diplôme de l’ITA de La Pocatière. Ce jeune homme s’est démarqué des autres candidats grâce à ses résultats scolaires, à son implication dans le milieu agricole et à son rayonnement. Ses expériences scolaires et ses implications dans plusieurs domaines lui ont appris énormément, mais lui ont également permis de développer un grand leadership et d’agrandir son réseau de contacts. Pour le comité de sélection, sa candidature est un exemple parfait de ce que la fondation souhaite reconnaître.

La bourse Implication – Expo du Bassin de la Chaudière a quant à elle été remise à Xavier Labbé, de Saint-Lambert-de-Lauzon, ayant complété un diplôme à l’ITA de La Pocatière. Pendant tout son parcours scolaire, il s’est démarqué par ses implications dans de nombreux comités et concours ici au Québec et à l’étranger. Cette bourse reconnait son implication dans le milieu agroalimentaire, et l’encourage à continuer en ce sens.

Une autre bourse visant à reconnaitre l’implication, mais plus précisément dans les groupes de relève agricole, la bourse Implication – LARACA est revenue à Gaëlle Bergeron de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Ses nombreuses implications à l’école et sur la ferme de même que ses stages à l’étranger lui ont permis de se démarquer des autres candidats. Grande sportive, elle est actuellement étudiante en agroéconomie à l’Université Laval.

La bourse Les éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives a été décernée à William Lacasse, de Honfleur, diplômé du Cégep de Lévis.

De même, Charles Grégoire, de Sainte-Marie-de-Beauce, avec son diplôme en agro-économie de l’Université Laval, a obtenu la bourse Gestion d’entreprise – Centre Multi-conseils agricoles.

Dans le même ordre d’idée, une bourse a été remise à Jessica Groleau, de Saint-Jules. Elle vient de terminer un baccalauréat en agroéconomie à l’Université Laval.

Un passionné d’acériculture s’est vu remettre les bourses Les producteurs et productrices acéricoles de la Chaudière-Appalaches afin de mettre en lumière son parcours unique, sa persévérance et sa détermination dans l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en production acéricole au CFA de Saint-Anselme. Il s’agit de Pierre-Olivier Jacques, de Beauceville.

Valérie Dunn, de Saint-Agapit, ayant complété une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprise agricole, est celle qui s’est démarquée parmi les candidats pour l’obtention de la bourse Grand Mérite – Promutuel Assurances.

Parmi les candidats détenteurs d’un diplôme d’études collégiales (DEC), c’est Frédérique Dutil, de Saint-Anselme, avec son diplôme en Gestion et technologies d’entreprise agricole de l'ITAQ de Saint-Hyacinthe, qui a reçu la bourse Grand Mérite - Desjardins.

Pour compléter la remise de bourses aux finissants, c’est Flavie Giguère de Saint-Joseph-de-Beauce, détentrice d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal, qui a reçu la bourse Grand Mérite UPA Chaudière-Appalaches.

Chaque année, la Fondation remet également le prix Coup de cœur – Bernard Breton a une personne dont le parcours est inspirant pour les jeunes. Cette année, c’est Joël Boutin, enseignant au CFA de Saint-Anselme et consultant en acériculture, qui est reconnu comme une sommité dans ce domaine.