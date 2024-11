Les enseignants de la Beauce réclament le maintien des services de francisation

Les enseignantes et enseignants en francisation du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin à Saint-Georges manifestaient ce matin devant le bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« On est ici aujourd'hui pour dénoncer, encore une fois les coupures, en francisation, la fermeture en fait du service de francisation dans notre région », a indiqué Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) à EnBeauce.com.

Selon lui, le gouvernement veut montrer que le Québec a atteint sa capacité d’accueil, cependant il estime qu’il aurait été préférable de maintenir le service de francisation pour les immigrants qui sont déjà ici. Au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, ce sont 1 468 élèves qui bénéficiaient de ce service et une quarantaine d'enseignants qui ont dû être replacés ou qui ont perdu leur travail. « C’est une expertise en francisation qui se perd », se désole monsieur Loubier.

L’objectif de cette manifestation est de montrer que les nouvelles mesures ne sont pas passées inaperçues. « On espère que le gouvernement va changer son fusil d’épaule et va utiliser son bon sens pour utiliser les structures qui sont déjà là et le personnel qui est déjà là. (...) » D’après lui, les élèves en francisation qui ont perdu leur service en Beauce doivent attendre environ 81 jours pour avoir un service de Francisation Québec.

« On les a fait venir en leur promettant un service en francisation et là on les laisse tomber. C’est des drames, et pour les membres que je représente qui perdent leur travail qu'ils aimaient et qui avaient l'impression de faire la différence, mais aussi pour les élèves », a conclu Dominic Loubier.

Pour aider à porter son message, le président du Syndicat a écrit une lettre à Samuel Poulin la semaine passée. « Je sais qu’elle s’est rendue parce que j'ai eu un accusé réception, mais c'est tout ce que j’ai eu. »

Contacté par EnBeauce.com suite à cette mobilisation syndicale, le député Samuel Poulin a fait la déclaration suivante: « Il y a deux semaines, j'ai eu l'occasion de répondre publiquement à la mobilisation syndicale. La capacité d'accueil en Beauce est atteinte. Le budget alloué à la francisation est le même que l'année dernière et il fut dépassé avec l'arrivée importante de nouveaux arrivants en Beauce et au Québec dans les derniers mois. Je tiens à préciser que nous n'écartons pas l'ajout de sommes supplémentaires dans le futur. Cependant, il faut respecter la capacité de payer de tous les Québécois. Nous recevons de nombreuses demandes financières pour les salaires des professionnels, les services aux enfants et aux élèves, les services de santé, le renouvellement des infrastructures et les organismes communautaires. Il faut avoir une approche responsable avec les fonds publics. »