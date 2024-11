La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches lance sa Loto-Guignolée

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches vient de lancer sa toute première Loto-Guignolée, qui distribuera près de 9 000 $ en prix, tout en soutenant la clientèle étudiante en précarité financière.

Le grand prix est un certificat cadeau de 5 000 $, du Club Voyage Sartigan, applicable à l’achat d’un forfait voyage de sept nuits et plus. Le second prix est un ordinateur portable d’une valeur de 1 265 $. Trois prix en argent (500 $, 750 $ et 1 000 $) seront tirés, alors que le 6e prix consistera en un tour d'avion avec le pilote Hugues Drouin.

«En cette période de générosité et de partage, chaque don compte pour offrir un soutien précieux aux étudiant·e·s de notre cégep qui en ont réellement besoin. Nous espérons que cette première édition de la Loto-Guignolée deviendra une tradition annuelle de solidarité dans notre communauté», affirme René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Les billets, au coût de 10 $, sont disponible seulement en ligne sur le site de la Fondation, que l'on peut atteindre directement en cliquant ici.