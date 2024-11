La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches remet 11 750 $ en bourses

Vingt-trois bourses d’automne totalisant un montant de 11 750 $ ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches sur les campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

Les trois catégories de bourses distribuées (Coup de pouce, Accueil et Persévérance) soulignent le parcours d’étudiantes et d’étudiants qui s’impliquent au sein d’associations et de comités, se distinguent par leur leadership, par leur rendement académique, par leurs actions bénévoles ou encore s’illustrent sur les scènes sportive et culturelle.

Bourses Coup de pouce

La Bourse Coup de pouce de 450 $ encourage une personne étudiante nouvellement admise au collégial à poursuivre ses études au Cégep. Les bourses des campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tandis que celles du campus de Lac-Mégantic ont été gracieusement offertes par la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine. Voici la liste des 15 récipiendaires:

Campus de Saint-Georges

Catherine Bérubé (Techniques d’éducation spécialisée)

Alexis Leblanc (Technologie du génie industriel)

Catherine Doyon (Sciences humaines)

Mathilde Caron (Sciences humaines)

Mathis Rodrigue (Sciences humaines)

Sara-Maude Veilleux (Techniques d’éducation spécialisée)

Érika Rousseau (Techniques de design d’intérieur)

Élodie Talbot (Sciences de la nature)

Émilie Poulin (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Doman Lassiné Ouattara (Techniques de comptabilité gestion)

Alicia Carroll (Soins infirmiers)

Olyvia Marcoux (Arts visuels)

Julianne Nadeau (Sciences de la nature)

Campus de Sainte-Marie

Sammy Beaudoin (Sciences de la nature)

Campus de Lac-Mégantic

Noémie Pépin (Soins infirmiers)

Bourses d’Accueil

La Bourse d’Accueil de 750 $ encourage les personnes étudiantes en provenance d’une autre région ou de l’international à poursuivre leurs études collégiales au Cégep Beauce-Appalaches. Elle est attribuée à une personne aux études inscrite à temps plein dans un programme régulier et résidant à plus de 80 kilomètres de son campus ou en dehors de la région Chaudière-Appalaches.

Campus de Saint-Georges

Raphaël Jalbert (Sciences de la nature)

Campus Sainte-Marie

Enya Lemire (Techniques d’éducation spécialisée)

Alexis Gauthier (Tremplin DEC)

Campus de Lac-Mégantic

Audrey Thibault (Soins infirmiers)

Bourses Persévérance

La Bourse de Persévérance de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé d’une valeur de 500 $ encourage les personnes étudiantes de troisième session, dans un programme en lien avec le domaine de la santé, qui se sont démarquées dans leur formation sur la base des résultats scolaires, du degré d’engagement dans le milieu et du niveau d’investissement dans ces activités connexes.

Quatre récipiendaires ont reçu cette bourse.

Mya Rouillard, étudiante en Soins infirmiers au campus de Lac-Mégantic, est récompensée pour son implication en classe et son engagement dans ses études.

Rachelle Tanguay, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée au campus de Sainte-Marie reçoit cette bourse en reconnaissance de son implication dans sa formation, sa sensibilité aux autres et sa capacité d’analyse.

Julianne Bédard, étudiante en Techniques de santé animale, est une étudiante positive qui se distingue par ses résultats scolaires exceptionnels, sa persévérance, son écoute active et sa grande autonomie.

Enfin, Jade Gagnon, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence à Lac-Mégantic, reçoit cette bourse en reconnaissance de son implication hors pair et son leadership.

«Que ce soit par de petites actions ou d'importants accomplissements, les bénéficiaires de ces bourses ont contribué à améliorer leur environnement. Ces bourses leur offriront un précieux coup de pouce pour continuer leurs études et les encourager à consacrer du temps et des efforts dans leur formation», a mentionné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, à l'issue de la remise.

Remerciements

Depuis plus de 25 ans, grâce aux généreuses contributions de ses partenaires, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches soutient le développement de la formation supérieure dans la grande région de la Beauce et du Granit. Le Cégep remercie la Fondation pour son engagement envers la réussite de nos étudiantes et étudiants, ainsi que pour son appui précieux à nos activités sportives, culturelles et communautaires.

L’établissement tient également à remercier chaleureusement la Caisse Desjardins du Réseau de la santé pour son appui à la remise des bourses Persévérance, ainsi que la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine pour sa généreuse contribution aux bourses Coup de pouce du campus de Lac-Mégantic.

« Chaque geste de soutien, qu’il soit grand ou petit, fait une différence tangible dans le parcours de nos étudiants et étudiantes. Ensemble, nous bâtissons un avenir où la persévérance et la réussite peuvent véritablement s’épanouir », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.