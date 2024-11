Le Cégep Beauce-Appalaches honore ses diplômés de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, campus de Saint-Georges, a récemment célébré ses 385 diplômes d’études collégiales dans les programmes préuniversitaires et techniques lors de la cérémonie de remise des diplômes.

« Aujourd’hui, vous êtes de fiers ambassadeurs de la réussite scolaire et du Cégep Beauce-Appalaches. Votre bagage est rempli de compétences et d'expériences enrichissantes de toutes sortes, des atouts qui vous donneront la confiance nécessaire pour aborder cette nouvelle phase de votre vie. Je suis convaincue que votre diplôme ouvrira de nouvelles opportunités et contribuera à votre épanouissement, tant sur le plan professionnel que personnel », a exprimé Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Pour l’année 2023-2024, le Cégep a attribué, dans ses trois campus, un total de 542 diplômes d’études collégiales et 468 attestations d’études collégiales (AEC) dont 13 dans le programme d’Intégration à la profession infirmière au Québec.

« À travers leur parcours, nos diplômé·e·s ont su démontrer une rigueur et une persévérance qui les mèneront loin. Ils quittent aujourd’hui avec des compétences solides et un esprit d’analyse critique qui leur ouvriront les portes d’un avenir prometteur. La formation reçue au Cégep n’est pas seulement un gage de réussite professionnelle, mais aussi un tremplin vers une vie enrichie par la connaissance et le savoir-faire », a ajouté Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Prix Rayonnement

Le Cégep Beauce-Appalaches a décerné le neuvième Prix Rayonnement à Philippe Grenier, diplômé en Sciences humaines en 2001. Originaire de Saint-Joseph, Philippe Grenier a poursuivi des études en communication, profil international, à l’Université Laval, avant de s’orienter vers le journalisme et la caméra lors d’un séjour marquant au Danemark. Depuis 2011, il exerce comme vidéojournaliste à Radio-Canada, travaillant sur plusieurs continents, notamment en Asie et en Europe, avant de couvrir diverses provinces canadiennes.

De retour en Beauce depuis 2022, Philippe Grenier sillonne la région pour révéler ses trésors souvent méconnus. En 2023, il remporte le prestigieux prix Judith-Jasmin dans la catégorie locale et régionale pour son reportage L’Héritage du parler populaire beauceron. Ce reportage, qualifié par le jury d’œuvre « captivante et rassembleuse », illustre avec authenticité la richesse culturelle de la Beauce.

Les récipiendaires 2024

Un montant total de 19 800 $ a été remis en bourses réparties parmi 37 récipiendaires du campus de Saint-Georges, dont 14 à la formation continue. Lors de la cérémonie de remise de diplômes au campus de Saint-Georges, plusieurs étudiant·e·s se sont distingué·e·s par leurs réalisations académiques.

Lors de la cérémonie, plusieurs étudiantes et étudiants ont été honoré·e·s pour leurs réalisations remarquables. Maude Le Blanc (Sciences de la nature) s’est distinguée en recevant la Bourse du mérite scolaire ainsi que la Médaille académique du Gouverneur général. Maude-Gabrielle Poulin (Sciences de la nature) a obtenu la Bourse de l'excellence scolaire – Secteur préuniversitaire. Camylle Boulanger (Techniques de design d’intérieur) a été récipiendaire de la Bourse de l'excellence scolaire – Secteur techniques. Émilie Gagné (Arts, lettres et communication profil Création et médias) s’est vu attribuer deux distinctions : la Bourse du CÉLB Daniel-Lessard et la Bourse du CÉLB Jacques-Poulin. Elle a également reçu la Bourse Engagement, tout comme Rachel Dalaire (Techniques d’éducation spécialisée).

15 bourses méritas par programme ont également été remises à :



Angelica Cloutier (Soins infirmiers)

Camylle Boulanger (Techniques de design d’intérieur)

Théodore Dallaire (Sciences humaines profil Enjeux et défis mondiaux)

Émilie Gagné (Arts, lettres et communication profil Création et médias)

Océanne Fortin (Arts, lettres et communication profil Langues)

Frédérik Fortier (Arts visuels)

Rachel Grégoire (Techniques d’éducation spécialisée)

Laetitia Guilbert (Techniques de comptabilité et de gestion)

Sarah-Maude Lamontagne – Sciences humaines profil Perspective psychosociale

Sandrine Massol (Techniques de l’éducation à l’enfance)

Justine Mathieu, (Sciences de la nature)

Axel Poubil (Techniques de l’informatique)

Adam Samson (Sciences humaines profil Marchés et mondialisation)

Jérémy St-Hilaire (Technologie du génie civil)

Elhadji Dame Ndiaye (AEC - Intégration à la profession infirmière au Québec -Recrutement international)

Les cérémonies ont été animées par Simon Éric Bélanger, directeur adjoint des études et de la vie étudiante et deux personnes diplômées, Émilie Gagné et Willyam Houle.