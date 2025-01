Maribel 2.0 : une nouvelle ère pour les élèves et enseignants de Sainte-Marie

Les élèves de Sainte-Marie ont désormais accès à un établissement scolaire moderne et novateur. La nouvelle école Maribel, surnommée Maribel 2.0, a été inaugurée ce mardi 14 janvier par le ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, ainsi que par les élus locaux.

L’école, construite après les inondations dévastatrices de 2019, offre désormais un environnement sécurisé et hors de la zone inondable. Située dans un cadre naturel, la nouvelle bâtisse s’étend sur 6 184 m2 et comprend 21 classes équipées de mobilier flexible, un gymnase double, des espaces d’apprentissage communs et une cour extérieure inspirante. Elle peut accueillir jusqu’à 504 élèves, dont 420 ont déjà fait leur rentrée en janvier.

« Je suis heureux de participer à l’inauguration de la nouvelle école primaire Maribel, un moment très spécial pour les élèves et le personnel scolaire. Encore une fois, les écoles de nouvelle génération sont modernes, lumineuses et adaptées à la réalité des jeunes, offrant un environnement idéal qui favorise la réussite éducative. Je suis fier que notre gouvernement ait investi plus de 35 millions de dollars pour la réalisation de ce projet important pour les familles et les tout-petits de Sainte-Marie », a déclaré Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.

Une réponse aux inondations de 2019

La décision de construire une nouvelle école a été prise après les inondations majeures qui ont frappé Sainte-Marie en 2019, rendant l’ancien bâtiment inutilisable. Les travaux ont permis de relocaliser l’école sur un terrain en hauteur, minimisant ainsi les risques futurs.

« Les inondations de 2019 ont marqué profondément la mémoire des gens de la Beauce. Vous allez porter ce moment en vous pour le reste de vos jours. Elles (les inondations) font partie de vos vies, de votre âme et de votre belle histoire, qui a connu sa part de moments exaltants, mais aussi d’épreuves. Ne dit-on pas que ce n’est pas la chute qui compte, mais la manière de se relever ? Aujourd’hui, l’école Maribel se relève, et avec elle, Sainte-Marie.. Aujourd'hui l'école Maribel se relève et avec elle, Sainte-Marie », a souligné le ministre Drainville.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a également exprimé sa satisfaction face à cette transformation : « Passer d’un bâtiment vétuste en zone inondable à la plus belle école primaire du Québec, et ce, au bénéfice des jeunes familles de la région… je ne peux que m’en réjouir. Même chose pour les employés administratifs du CSSBE de retour dans un bâtiment moderne à la suite de l’inondation de 2019. »

Un projet à 35 millions de dollars

En plus de l’école, le projet comprend un centre administratif pour le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), qui avait également subi des dommages lors des inondations. Ce centre, annexé à l’école, dispose de trois salles de réunion, 16 postes de travail et 10 bureaux. Le coût total de l’initiative s’élève à plus de 35 millions de dollars, financés principalement par le ministère de l’Éducation avec une contribution du CSSBE.

Le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère, a salué ce projet : « La nouvelle école Maribel 2.0 est le résultat d’un travail acharné et d’une vision commune pour l’avenir de notre communauté scolaire. »

L’école Maribel 2.0 ne se limite pas à offrir des infrastructures modernes. Elle intègre également des espaces adaptés pour les élèves en situation de handicap ou en difficulté, avec des classes spécialisées, un ascenseur et des salles de bain accessibles. « Maribel 2.0 n’est pas seulement une école, c’est un lieu où nos élèves pourront grandir, apprendre et s’épanouir », a lancé Nathalie J.D. Poulin, directrice de l’école.

Avec cette nouvelle école, Sainte-Marie tourne une page difficile et se dote d’une infrastructure exemplaire qui profitera aux générations futures.

« Nous sommes fiers d’avoir participé activement aux démarches menant à la relocalisation de cette école primaire. Cela démontre la volonté de la Ville de relocaliser les infrastructures publiques hors de la zone inondable et au cœur du nouveau périmètre urbain de Sainte-Marie », a conclu le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.