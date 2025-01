Cégep Beauce-Appalaches: les fêtes du 35e anniversaire s'ouvriront par un spectacle

C'est la présentation de la finale locale de Cégeps en spectacle, prévue le 29 janvier, qui lancera les festivités du 35e anniversaire du Cégep Beauce-Appalaches.

Rappelons que c'est en 1990 que l'établissement, qui opérait comme institution privée sous le vocable de Cégep du Séminaire de Saint-Georges, est intégré au réseau des cégeps publics. Au fil des années, la maison d'enseignement s'est enrichie de deux campus, soit celui de Sainte-Marie-de-Beauce et de Lac-Mégantic.

Lors du spectacle, ce sont 34 artistes au total qui se produiront sur scène, dans 11 numéros artistiques variés.

Ainsi, les représentants du campus de Lac-Mégantic, Adèle Létourneau-Vachon et Ludovic-Andre Denoual, offriront un numéro touchant alliant danse et musique. Marc Fatôme, du campus de Sainte-Marie, apportera une touche d’humour avec son adaptation d’un sketch célèbre. La troupe du malheur, composée d’Esteban Bolduc, Émile Poulin, Maïka Gagné, Alexia Hébert, Raphaël Fourrier, Jo-Anne Vachon et Tristan Boulet Dubois, transportera le public dans un univers créatif mêlant théâtre, humour et art oratoire. Dans une ambiance feutrée, Justin Maheux, Albert Cliche et Angélik Gagné proposeront une envoûtante création instrumentale, tandis que Fabrice Kouakou livrera un rap original et que Maxime Roy éblouira avec une chorégraphie rythmée.

En interprétation musicale, Marianne Felteau, Élizabeth Parent, Émy Guérin, Alice Ouellette et Émile Deblois présenteront une fusion musicale inspirée de leur parcours. Rose-Marie Lagrange, Julia Lachance, Alexia Hébert et Mélodie Therrien revisiteront avec émotion Mon amour. Élora Martel-Carrier plongera les spectateurs dans l’univers magique des classiques de Disney, et Alicia Guay touchera le public avec une interprétation musicale empreinte de sensibilité. Enfin, Patrick Gilbert, Mavrick Pomerleau, Justin-Xavier Boily et Philippe Robitaille enflammeront la scène avec leur interprétation dynamique de Les patates.

Un clin d’œil historique

L’équipe d’animation, composée de Daphné Champagne, Amélie Cloutier, Julia Lachance, Jumi Nadeau, Kassia Lessard et Sandrine Maheux, interprétera des textes d’Harold Gilbert dans un hommage humoristique et éclaté aux 35 ans du Cégep.

En partie hors-concours, le célèbre groupe local Noir Silence, composé de membres ayant fait leurs études au CBA, viendra enflammer la scène avec une performance unique.

« Cet événement célèbrera l’histoire et l’héritage de notre cégep, tout en mettant en lumière les talents d’hier et d’aujourd’hui. Accueillir un groupe comme Noir Silence, qui a fait ses premiers pas ici, est une belle façon de montrer à quel point notre cégep est un tremplin pour les rêves et les passions des jeunes », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Le jury est composé de Jimmy Garant, directeur technique et événements au Festival d’été de Québec, d’Annie Cliche, figure du milieu de la danse en Beauce, de Pierre-Hervey Goulet, auteur, compositeur et interprète, de Mathieu Poulin, professeur de musique et multiinstrumentiste, et de Caroline Veilleux, régisseuse aux événements culturels de la Ville de Saint-Georges.

En plus de remporter une bourse de 300 $, le numéro gagnant du Prix du jury fera partie de la finale régionale du 15 mars au Cégep Garneau. Il pourra alors tenter sa chance d’être sélectionné pour la finale nationale qui se tiendra le 26 avril au Cégep de Valleyfield. Un prix Coup de cœur sera également décerné au numéro ayant le plus charmé le public.

Les billets, pour cette édition unique qui aura lieu le 29 janvier à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins, sont en vente au coût de 10 $ sur la billetterie en ligne du CBA et seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.