La 27e Expo-sciences du CSSBE met l’innovation sous les projecteurs à Saint-Prosper

La 27e édition de l’Expo-sciences du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se tiendra le jeudi 23 janvier, entre 17 h 30 et 20 h, à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper.

Cet événement a pour but de mettre en lumière la créativité et la rigueur scientifique de jeunes passionnés.

Avec ses 64 kiosques, l’Expo-sciences offrira une plateforme aux élèves du secondaire pour présenter leurs projets scientifiques et technologiques au public. « Un événement tel que l'Expo-sciences peut véritablement éveiller l'intérêt scientifique et technologique chez nos élèves. Cela peut souvent marquer le début d'une passion qui façonnera nos futur(e)s entrepreneur(e)s régionaux », a affirmé Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Stéphane Boulanger, directeur des Services éducatifs, met en avant l’importance de stimuler la curiosité scientifique : « L'enthousiasme et l'engagement des jeunes participants sont une source d'inspiration pour nous tous. La science et la technologie sont des moteurs essentiels de notre société, et il est crucial de cultiver cet intérêt dès le plus jeune âge. C'est pourquoi nous encourageons vivement les élèves à s'investir dans cette activité enrichissante. »

En clôture de l’événement, un gala viendra souligner l’apport des jeunes participants. Le public, quant à lui, pourra voter pour son projet coup de cœur, une belle façon d’encourager ces scientifiques en herbe.

« Cette expo-sciences est une occasion unique pour les élèves de mettre en pratique leurs

connaissances et de partager leur passion pour la science avec la communauté. Nous sommes

impatients de découvrir leurs projets innovants », a conclu Chantal Poulin, conseillère pédagogique de science et de technologie et organisatrice de l’événement