Fabien Giguère tire sa révérence à la direction générale

Le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère, quittera ses fonctions le 27 juin prochain pour entamer sa retraite.

C'est ce qu'il a annoncé publiquement hier soir, lors de la réunion du conseil d'administration de l'organisme éducatif.

«Lorsque j'ai été nommé à la direction générale, j'avais dit que je ferais entre trois et cinq ans. Ça fait maintenant quatre ans. Je vais respecter ma parole», a-t-il déclaré durant la séance, la gorge serrée et visiblement ému.

L'homme a consacré plus de 30 ans au sein de la commission scolaire, devenue centre de services scolaires, dont 15 au sein de l'équipe de la direction générale. «C'est une très belle organisation que j'ai tatouée sur le coeur», a-t-il partagé.

Reconnu par les membres de son organisation comme un leader aux grandes qualités humaines, insistant sur une gestion administrative agile et efficace, M. Giguère a souligné que sa décision était mûrement réfléchie et qu’il avait le sentiment d’avoir contribué à rendre l’organisation plus humaine et centrée sur sa mission éducative. «Le CSSBE est bien sûr reconnu pour son audace et sa créativité. Cependant, ce dont je suis le plus fier, ce sont les relations humaines qui s'y développent. Elles sont fondées sur la bienveillance et la recherche de solutions, que ce soit entre les élèves, les membres du personnel ou avec nos partenaires de la communauté. Je crois que le CSSBE représente une véritable richesse collective pour notre région», a-t-il déclaré.

Une qualité de leadership qui a été reconnue par la présidente du conseil d’administration Mélanie Plante, qui a exprimé sa tristesse de perdre un allié comme M. Giguère pour les membres du CA, mais aussi pour les membres du personnel du CSSBE. «Son sens politique et ses qualités de gestionnaire affinées ont permis aux membres du CA de prendre des décisions éclairées et bénéfiques aux élèves», a-t-elle affirmé dans un communiqué de presse émis hier soir, à l'issue de la séance.

C'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui procédera à la nomination de son successeur. Fabien Giguère assure de son appui dans l’accueil et la transition de la prochaine personne qui assumera ces fonctions. «D’ici à mon départ, je continue de m’investir à 100 % dans les projets du CSSBE dont l’amorce d’une grande transformation numérique. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour toute la confiance qu’ils m’ont accordée», a t-il conclu.

En bref

— La firme comptable Raymond Chabot Grant Thorton agira comme auditeur externe du CSSBE pour les trois prochaines années financières. Le contrat octroyé par le conseil d'administration prévoit des émoluments de 67 500 $ pour l'an 1, de 71 750 $ pour la seconde année, et de 75 750 $ en 2026-2027.

— Le CSSBE veut acquérir des terrains, totalisant une superficie de 2329 m2 de la Municipalité de Saint-Bernard, pour agrandir la cour d'école de l'endroit et aussi aménager un débarcadère. Les lots seront achetés pour un montant de 104 843 $.

— L'enveloppe annuelle des limites d'investissement, qui sert à la rénovation, aux agrandissements et aux projets de nouvelles écoles, n'a pas été affectée en Beauce-Etchemin, par les réductions de budget de 10% demandées par Québec. «Mais la prochaine le sera», a indiqué le directeur général, Fabien Giguère. Les administrateurs en prendront connaissance dans quelques semaines.