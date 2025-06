Une bourse de 1 000 $ pour l'étudiante Vanessa Roy

Afin de présenter les quatre profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS), le centre de formation des Bâtisseurs a organisé sa journée Portes ouvertes des profils le 23 mai. Sur place, les élèves et les enseignants des profils bois, métal et art-sérigraphie ont ...