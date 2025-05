L’audace entrepreneuriale à l’honneur au Cégep Beauce-Appalaches

Les étudiantes et les étudiants du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches étaient à l’honneur lors du dernier Gala-Bal des mini-entreprises tenu récemment en avril.

Signalons que dans le cadre de leurs cours Démarrage d’entreprise et Gestion de projets, les étudiantes et étudiants de troisième année de comptabilité et gestion doivent démarrer une entreprise et générer son capital de démarrage par une activité de financement. Les équipes ont comme mandat de monter un plan d’affaires, trouver les liquidités, faire le marketing, s’occuper de l’approvisionnement, faire la vente et gérer les comptes de leur entreprise.

« Chaque année, je suis impressionnée par l’audace et la créativité de nos jeunes. Ils transforment une idée en projet viable, apprennent à se dépasser et découvrent qu’ils ont réellement le pouvoir d’agir. C’est extrêmement formateur et inspirant à voir évoluer », a souligné Josée Talbot, enseignante responsable du projet.

Les lauréats

L’entreprise Aubry a remporté le prix de la mini-entreprise de l’année, grâce à un record de ventes impressionnant.

Les sept membres qui la composent sont parvenus à fracasser l’ancien record du chiffre d’affaires en réalisant des ventes d’une somme de 86 118 $. Leur projet consistait à vendre des gourdes personnalisées aux particuliers et aux entreprises. Un montant de 3 125 $ a été remis à Enfant Soleil. Une bourse de 500 $ leur a été remise.

D’autres projets se sont aussi démarqués, dont La Fabrique Rétro, qui a généré un chiffre d’affaires de 43 407,27 $ avec la vente de boîtes sucrées et salées de style 5 à 7, et qui a remis 700 $ à la Maison Catherine de Longpré. L’équipe a reçu une bourse de 300 $.

Durant la soirée, des bourses ainsi que d’autres distinctions ont été décernées pour récompenser les meilleures performances de ventes individuelles ainsi que les meilleures personnes entrepreneures de l’année.

Le titre convoité d’«Entrepreneur·e de l’année », choisi par les pairs, a été décerné ex æquo à Justin Mayeux et Tristan Caron (Aubry), à Samuel Fecteau (La Fabrique Rétro) et à Rachel Gilbert (Mille et une surprises). Ces reconnaissances soulignent l’excellence et le dévouement des étudiantes et des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches envers l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le Cégep Beauce-Appalaches a pu compter sur son partenaire majeur, Blanchette-Vachon, dont le soutien a grandement contribué au succès de cette soirée reconnaissance. On retrouvait également de nombreux commanditaires, dont Rotobec, Lemieux Nolet, Groupe Gérard, Finloc 2000, Solutions Plancher & Décor inc., Marché Ami St-Prosper, Kaseme, Solution Lettrage et BGP Honda.