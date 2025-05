Plus de 210 étudiants honorés au Cégep Beauce-Appalaches

Les galas reconnaissance du Socioculturel et des Sports au Cégep Beauce-Appalaches, se sont tenus le 25 avril dernier sous la thématique du Monopoly.

Cet événement visait à saluer l’excellence sportive et artistique de l’année et a honorer plus de 210 étudiants présents pour leur créativité et leur implication.

Pour Caroline Bouchard, directrice générale de l’établissement, souligner l’implication étudiante est une priorité incontournable. « L’engagement étudiant est au cœur de notre mission éducative. Il nourrit la persévérance, renforce les liens et cultive l’épanouissement personnel. À travers ces galas, nous rendons hommage à une génération audacieuse, passionnée et résolument tournée vers l’avenir. »

En reconnaissance de leur apport exceptionnel à la vie collégiale, des prix ont été remis à ces artistes, ces athlètes et ces membres de comités étudiants.

Les récipiendaires des sports

Stéphanie Dubois-Lemieux, athlète féminine de l’année, se démarque comme une leader discrète. Sur le terrain, elle élève le niveau de jeu de ses coéquipières grâce à sa vision stratégique, à son intensité et à son esprit combatif. Que ce soit au basketball ou au rugby, elle impose sa présence et fait preuve d’une détermination sans faille. Athlète complète et polyvalente, elle est la joueuse qu’on veut à tout prix dans les moments décisifs, celle qui change l’issue d’un match.

Zachary Roy, athlète masculin de l’année, a brillé au sein des Condors football en tant que porteur de ballon d’exception. Leader respecté, il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue à sa position, maintenant une impressionnante moyenne de 6,4 verges par course et de 12,5 verges par réception, pour un total de six touchés. Sélectionné sur l’équipe d’étoiles, il a amorcé depuis janvier une nouvelle étape de son parcours au sein du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, poursuivant une carrière prometteuse.

D’autres prix ont également été remis lors de l’événement : Xavier Bachand – football (trophée Ben Gravel), Charles Davous – soccer (trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership), Mathilde Gosselin-Perreault – volleyball (recrue par excellence), Juliette Paré – rugby (étudiante-athlète par excellence) et l’équipe de hockey (équipe par excellence).

Les récipiendaires du Socioculturel – campus Saint-Georges

Justin-Xavier Boily, personnalité artistique de l’année, rayonne par son énergie contagieuse et son enthousiasme débordant. Véritable moteur de la scène socioculturelle, il s’est investi dans toutes les initiatives musicales des deux dernières années. Son sens de la collaboration, sa créativité et son attitude bienveillante font de lui un artiste rassembleur et profondément inspirant.

Julianne Nadeau, personnalité bénévole de l’année, incarne l’engagement communautaire. Impliquée dans l’organisation d’événements socioculturels, à la billetterie et même au bingo de Noël de Moisson Beauce, elle offre son aide avec rigueur et bonne humeur. Toujours prête à s’investir, elle contribue également à l’épicerie communautaire de Moisson Beauce, où elle aide à distribuer des denrées aux familles.

Mavrick Pomerleau, personnalité découverte de l’année, a su conquérir le public dès ses premières performances. Doté d’un charisme naturel et d’un talent vocal remarquable, il se distingue par des choix de chansons audacieux et une présence scénique électrisante. Son désir d’apprendre et sa constance font de lui un artiste prometteur.

Les récipiendaires de la Vie étudiante – campus de Sainte-Marie

Ève Guillemette, personnalité découverte de l’année, a brillé par son audace artistique et son talent d’interprétation, notamment à travers des personnages colorés en improvisation. Son implication dans différentes activités a apporté un vent de fraîcheur et une touche d’humour à la vie étudiante.

Marianne Felteau, personnalité artistique de l’année, est reconnue pour son leadership positif et son énergie mobilisatrice. Impliquée dans de nombreux projets artistiques, elle est une figure incontournable du milieu socioculturel. Que ce soit en coulisses ou sur scène, Marianne s’investit avec passion, en soutenant activement ses pairs et en insufflant une dynamique rassembleuse.

Émy Guérin, personnalité bénévole de l’année, illustre à merveille l’esprit de collaboration, de générosité et de solidarité. Elle s’est démarquée par son engagement profond envers les autres et sa volonté de faire une différence. Toujours prête à s’impliquer avec cœur et détermination, elle consacre temps et énergie à des projets sociaux et communautaires, allant de l’organisation d’activités à la distribution de denrées.

« Votre engagement transforme votre parcours scolaire en une aventure riche de sens. En nourrissant vos passions, vous bâtissez aujourd’hui les fondations d’une vie équilibrée, où la réussite professionnelle côtoie la créativité, le plaisir et l’implication citoyenne », a conclu Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.