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Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Défi hockey fait briller des élèves de l'école du Bac

durée 16h15
5 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Les 23 et 24 mars derniers, les élèves du 3e cycle de l'école du Bac de Saint-Lambert-de-Lauzon ont participé à un défi hockey dans leur cours d'éducation physique et à la santé.

Cette compétition amicale, organisée par les Chevaliers de Colomb de la municipalité, a permis aux jeunes de démontrer leur précision et leur habileté. 

Le défi consistait à effectuer des tirs au but en visant des cibles afin d’accumuler le plus de points possible. Une belle occasion de se dépasser dans une ambiance dynamique et rassembleuse!

Voici les gagnantes et gagnants de chaque catégorie :

Filles – 10 ans : Ines (8 points)
Garçons – 10 ans : Antoine (20 points)
Filles – 11 ans : Juliette (12 points)
Garçons – 11 ans : Alexis (16 points)
Filles – 12 ans : Raphaëlle (13 points)
Garçons – 12 ans : Arthur (12 points)

Les grands responsables de l'événement, Claude Carrier et Benoît Mathieu, ont tenu à souligner qu’il s’agissait de la 17ᵉ année de collaboration entre l’école et les Chevaliers de Colomb de l'endroit.

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