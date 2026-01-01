Immersion au cœur des formations axés sur l’emploi

Le centre de formation des Bâtisseurs tiendra une journée portes ouvertes afin de présenter les quatre profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS).

L’événement aura lieu le vendredi 22 mai 2026, entre 11 h et 16 h, à son point de service situé au 170, rue du Parc, à Saint-Joseph-de-Beauce.

Sur place, les élèves et le personnel enseignant des profils bois-fab, métal et sérigraphie présenteront leurs créations de l’année. Le profil cuisine, quant à lui, sera représenté par une courte vidéo promotionnelle, les locaux de formation se trouvant à l’Atelier culinaire à Saint-Jules.

L’événement se veut une occasion privilégiée d’en apprendre davantage sur les différents programmes, de visiter l’environnement d’apprentissage professionnel et de discuter avec le personnel enseignant. L’invitation est lancée, entre autres, aux parents souhaitant avoir de l’information pour l’orientation scolaire de leur enfant de niveau secondaire.

Une alternance stage-études appréciée

Concrètement, ces parcours de formation axés sur l’emploi permettent aux élèves d’apprendre sur le terrain et de vivre l’alternance travail-études dans un milieu stimulant. Deux à trois jours de la semaine sont consacrés au travail spécialisé en atelier, tandis que les autres jours sont dédiés aux cursus scolaires du secondaire. À la fin du parcours, les élèves obtiennent un certificat de CFPT ou CFMS. Ils évoluent dans un environnement qui favorise la réussite et la sécurité en milieu de travail.

La journée portes ouvertes permet non seulement de faire découvrir les programmes, mais aussi de mettre en lumière l’engagement et les réalisations des élèves. Le modèle d’alternance travail-études leur offre un cadre stimulant pour apprendre un métier et se projeter concrètement dans leur avenir professionnel.

Tout savoir sur les programmes

Profil bois-fab

Les élèves apprennent à monter une charpente de mur et de toit, à construire des installations extérieures (gazebo et table) et à fabriquer des meubles simples et des armoires. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’assembleuse et assembleur de meubles ou d’armoires ou au métier d’assembleuse et assembleur de portes et fenêtres.

Profil cuisine

Les élèves apprennent à réaliser des recettes variées, à préparer des plats délicieux et bien présentés et à monter les tables et servir les mets. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier d’aide-cuisinière et aide-cuisinier. Ce profil est offert en collaboration avec le village Aventuria à Saint-Jules.

Profil métal

Les élèves apprennent à utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile. Aussi, ils conçoivent un dune buggy en fabriquant et soudant les composantes de l’habitacle, en installant un moteur et sa transmission, en ajustant les éléments de suspension et de direction. Dans ce profil, ils développent les compétences associées au métier de manœuvre en fabrication de produits métalliques.

Profil sérigraphie

Les élèves s’initient aux procédés de dépôt d’encre sur divers supports (affiches, vêtements, impressions) et se familiarisent avec les logiciels et techniques utilisés en sérigraphie. Ce profil leur permet de développer les compétences liées au métier d’aide-pressière et d’aide-pressier sur presse de sérigraphie.