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Gala Méritas 2026

La Polyvalente Benoît-Vachon célèbre la réussite de ses élèves

durée 12h00
19 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie a tenu, le jeudi 14 mai, la 50e édition de son Gala Méritas afin de souligner les réussites scolaires, l’implication et la persévérance de ses élèves.

L’événement a pour but de remettre plusieurs distinctions liées aux résultats académiques, aux efforts soutenus, à l’engagement dans la vie étudiante ainsi qu’à différentes réalisations particulières.

Treize élèves ont notamment reçu le prix « Réussite personnelle en éducation » de la Fondation du mérite scolaire de la Beauce-Etchemin. Cette distinction vise des jeunes qui se démarquent par leur comportement, leurs efforts, leur implication à l’école et leur rendement scolaire.

Parmi les principales récompenses de la soirée, Milena Arbella Escobar, finissante de la cohorte 2025, a obtenu la médaille de la Gouverneure générale pour la meilleure moyenne générale.

Deux élèves, Lindsay Lachance et Julia Roy, ont également reçu la bourse CSSBE, d’une valeur de 500 $, remise à des jeunes reconnus pour leur persévérance scolaire. De son côté, Anna-Kim Schroeders s’est vu remettre la médaille de la Lieutenante-gouverneure pour son attitude positive et son implication auprès de ses pairs.

La soirée a aussi permis d’ajouter un nouveau nom au « Mur-Mure de la Méchatigan », qui met en lumière d’anciens élèves considérés comme des modèles inspirants pour les générations actuelles et futures.

Le récipiendaire 2026 est Olivier Jacques, diplômé de la PBV en 1993. Après des études en science politique et en gestion à HEC Montréal, il a travaillé pour Affaires mondiales Canada dans plusieurs pays, notamment aux Philippines, en Chine, au Mexique et en France. Depuis juillet 2024, il occupe les fonctions d’ambassadeur du Canada au Guatemala et de haut-commissaire au Bélize.

La direction de l’établissement a profité de l’occasion pour féliciter l’ensemble des élèves honorés lors de cette 50e édition du Gala Méritas.

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