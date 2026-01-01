Quelque 74 diplômes remis par le Centre universitaire des Appalaches

Quelque 74 finissantes et finissants viennent de recevoir leur diplôme d'études du Centre universitaire des Appalaches (CUA).

La cérémonie s'est tenue le 22 mai à Saint-Georges, alors que plus de 350 personnes ont assisté à la Soirée Reconnaissance, afin de célébrer l’accomplissement des étudiantes et des étudiants.

Pour l’année 2025-2026, 29 diplômes ont été décernés au Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire; 20 pour le Baccalauréat en travail social; et 13 au Baccalauréat en sciences infirmières. Des certificats en administration ont été remis à neuf élèves, et à trois finissants de gestion des ressources humaines.

«L’obtention d’un diplôme universitaire représente bien plus qu’une finalité: c’est l’aboutissement d’un parcours exigeant, marqué par la persévérance et l’engagement, a déclaré la présidente du conseil d’administration du CUA, Marielle Fecteau, lors de la cérémonie de remise. Votre passage à l’université vous amène aujourd’hui à jouer un rôle actif au sein de votre communauté, à titre de porteurs de savoir et de modèles inspirants.»

Pour sa part, le directeur général de l'établissement, Patrick Busque, a insisté sur les défis relevés par les finissantes et les fnissants: «Concilier études universitaires, travail et vie personnelle demande une discipline et une détermination remarquables. Vous avez su faire preuve de rigueur et de constance tout au long de votre parcours. Aujourd’hui, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Ce diplôme constitue une base solide pour la suite de votre parcours, tant sur le plan professionnel que personnel.»