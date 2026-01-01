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Cégep Beauce-Appalaches

L’étudiante Arianne Boily se distingue au concours «Mon entreprise»

durée 09h00
2 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

L’étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, Arianne Boily, s’est illustrée lors du concours Mon entreprise, organisé par le Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM, en remportant la troisième place dans la catégorie collégiale ainsi qu’une bourse de 1 000 $ pour son projet Les conseils de grande sœur.

La distinction lui a été remise le 19 mai dernier.

C’est en constatant que plusieurs jeunes manquent d’outils et de repères pour aborder la vie adulte qu’Arianne Boily a eu l’idée de développer ce projet.

Dans son guide pratique, elle aborde des thèmes comme les finances, le marché du travail, les études et la santé mentale afin d’offrir aux adolescentes et aux adolescents des conseils et astuces sur des sujets qui les préoccupent. « Je suis plus que fière d'aider mes petits frères et petites sœurs à se sentir prêts et prêtes pour leur avenir. Je sais qu'à leur âge, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour répondre à mes questions. Mais maintenant, me voilà! », mentionne-t-elle.

Cette reconnaissance vient s’ajouter à une autre distinction récente, puisqu’elle avait également obtenu la deuxième place au Défi OSEntreprendre, lors de la finale locale.

Le concours Mon entreprise, qui soutient le démarrage et le développement d’initiatives entrepreneuriales, était accessible pour une deuxième année aux établissements collégiaux partenaires du Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM. Arianne Boily comptait parmi les quatre étudiantes et étudiants du Cégep Beauce-Appalaches qui avaient soumis leur projet ou leur entreprise dans le cadre de cette édition

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