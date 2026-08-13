Un seul poste d'enseignement à pourvoir au CSSBE

À deux semaines de la rentrée scolaire, un seul poste reste à combler dans le personnel enseignant du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

C'est du moins ce qui est inscrit au Tableau de bord du ministère de l'Éducation en date du 10 août.

Cela ne représente que 0,1% des 1 649 postes du secteur. Pour l'ensemble du Québec, on recherche 3 132 personnes pour combler les effectifs en enseignement.

Quant aux enseignantes et enseignants non légalement qualifiés, bénéficiaires d'une tolérance d'engagement, ils atteignaient 63 au mois d'avril.

Les données pour le personnel de soutien (éducateur(-trice) en milieu scolaire, technicien-ne) et et du personnel professionnel (conseiller en orientation, orthopédagogue, orthophoniste, etc.) ne sont pas disponibles pour l'instant dans la région administrative de Beauce-Etchemin.

En janvier dernier, on comptait 18 914 élèves de Formation générale jeunesse au sein du CSSBE.

Signalons que la rentrée scolaire est prévue le vendredi 28 août.