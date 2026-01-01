Le CSSBE rehausse son offre de transports pour mieux répondre aux besoins

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé aujourd’hui des bonifications à son offre de transport scolaire pour la prochaine rentrée.

Ces ajustements au plan initial s’inscrivent dans la continuité des démarches engagées depuis plusieurs mois au sein du CSSBE. Elles résultent du travail des équipes, qui effectuent en continu la révision des scénarios, l’étude des parcours et l’examen de chaque place disponible afin de répondre au plus grand nombre possible de demandes.

« Ces bonifications sont une bonne nouvelle pour les familles. Elles démontrent qu'en faisant preuve d’écoute, de créativité et d'agilité, il est possible d'optimiser notre offre de transport scolaire, tout en ayant le souci d’une gestion rigoureuse des ressources financières dont nous disposons. C'est cet équilibre que nous continuerons de rechercher jusqu'à la rentrée scolaire », a mentionné Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE.

Les bonifications annoncées

• Moins de déplacement pour les élèves du Sport-études et du PEI (415 élèves concernés) – Ainsi, tous les élèves de ces programmes auront un point d’embarquement dans leur municipalité ou dans une municipalité voisine.

• Plus d’autobus pour mieux répondre aux besoins des familles – 768 places supplémentaires ont été ajoutées pour les élèves inscrits dans un programme particulier autre que celui de leur école désignée, ceux ayant deux adresses, ainsi que pour les élèves marcheurs qui souhaitent utiliser l’autobus. Au total, plus de 2 370 places sont désormais offertes en transport additionnel. Ainsi, près d’un siège sur trois sera réservé à des demandes particulières de transport.

• Des points d’embarquement plus sécuritaires – Ajout de personnel de surveillance et accès aux écoles servant de points d'embarquement afin d'offrir aux élèves en attente de leur transport scolaire un environnement sécuritaire.

Rappelons que tous les élèves du CSSBE bénéficient d’un transport scolaire gratuit entre leur domicile principal et leur école désignée, à l’exception de ceux résidant dans une zone de marche reconnue comme sécuritaire. De plus, tous les élèves de maternelle 4 et 5 ans ont accès au transport scolaire à partir de leur domicile.

S'ajuster du mieux possible

Compte tenu de l’ampleur du réseau de transport pour 14 000 élèves, certaines situations peuvent nécessiter des ajustements ou une validation particulière. Ce travail est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires, notamment les transporteurs qui connaissent bien les réalités du terrain et qui contribuent chaque jour au déploiement du service, ainsi que les parents. Lorsque ces derniers informent d’un déménagement, d’un changement d’école, d’une situation familiale particulière ou d’un enjeu sur le terrain, par exemple, une situation qui leur semble non sécuritaire, ils aident à ajuster les analyses et à améliorer le service lorsque cela est possible.

Ils peuvent le faire en communiquant via la plateforme suivante: infotransport.cssbe.gouv.qc.ca.

C’est aussi par le biais de cette plateforme que les parents peuvent soumettre une demande particulière de transport, et ce, jusqu’au 30 juin.

« Sachez que toutes les demandes reçues sont analysées avec attention et que nous mettons tout en œuvre pour y donner suite. Nous sommes conscients que, malgré les efforts déployés, nous ne pourrons pas répondre favorablement à toutes les demandes de transport supplémentaire. Cela dit, nous n’oublions jamais que derrière chaque demande se trouve une famille et c’est pourquoi nous continuerons le travail afin d’identifier toutes les bonifications possibles », a précisé Karina Roy.

Afin d’expliquer le fonctionnement complexe du transport scolaire, l'attribution des places et le traitement des demandes particulières, la directrice générale par intérim, Karina Roy, et le directeur du Service du transport scolaire, Jérôme L’Heureux, ont enregistré une vidéo dans laquelle ils s’adressent aux parents du CSSBE. Elle est disponible sur le site internet du CSSBE.