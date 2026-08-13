Nous joindre
Publicité
Éducation

Rentrée scolaire

Un seul poste d'enseignement à pourvoir au CSSBE

Un seul poste d'enseignement à pourvoir au CSSBE
Photo: Archives EnBeauce.com

À deux semaines de la rentrée scolaire, un seul poste reste à combler dans le personnel enseignant du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

C'est du moins ce qui est inscrit au Tableau de bord du ministère de l'Éducation en date du 10 août.

Cela ne représente que 0,1% des 1 649 postes du secteur. Pour l'ensemble du Québec, on recherche 3 132 personnes pour combler les effectifs en enseignement.

Quant aux enseignantes et enseignants non légalement qualifiés, bénéficiaires d'une tolérance d'engagement, ils atteignaient 63 au mois d'avril.

Les données pour le personnel de soutien (éducateur(-trice) en milieu scolaire, technicien-ne) et et du personnel professionnel (conseiller en orientation, orthopédagogue, orthophoniste, etc.) ne sont pas disponibles pour l'instant dans la région administrative de Beauce-Etchemin.

En janvier dernier, on comptait 18 914 élèves de Formation générale jeunesse au sein du CSSBE.

Signalons que la rentrée scolaire est prévue le vendredi 28 août.

À lire également

Le CSSBE rehausse son offre de transports pour mieux répondre aux besoins

Des élèves promus sans les acquis nécessaires, selon le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quatre soumissions reçues pour la construction d'un CPE de 78 places
ÉducationPublié le 24 juillet 2026

Quatre soumissions reçues pour la construction d'un CPE de 78 places

Quatre entrepreneurs ont déposé leur soumission pour la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places à Beauceville, qui sera géré par le bureau-coordonateur Au Jardin de Dominique . En effet, selon les données de l'avis public du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), Groupe Excel S.M. , de ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Plus de 350 élèves soutenus en fournitures scolaires
ÉducationPublié le 14 juillet 2026

Plus de 350 élèves soutenus en fournitures scolaires

Plus de 350 élèves du primaire et du secondaire, de la MRC Beauce-Sartigan, ont reçu des cartes-cadeaux permettant l’achat de fournitures scolaires neuves, en vue de la prochaine rentrée. Cette année encore, l'initiative revient à la Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et ses partenaires, dans le but d'alléger le ...

LIRE LA SUITE
Publicité
La question des transports scolaires fait débat au conseil du CSSBE
ÉducationPublié le 1 juillet 2026

La question des transports scolaires fait débat au conseil du CSSBE

Le sujet des transports étaient au cœur des discussions à la fin du conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ce mardi soir. Plusieurs parents d’élèves et maires de municipalités se sont présentés à la réunion pour manifester leurs inquiétudes et chercher des réponses suite aux changements ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin