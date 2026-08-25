Transport: le CSSBE devrait répondre à près de 75 % des demandes

À quelques jours de la rentrée scolaire, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) présente une mise à jour des travaux menés au cours des dernières semaines afin de finaliser l'organisation du transport scolaire et de répondre au plus grand nombre possible de demandes des familles.

Ces travaux, qui se poursuivront de façon soutenue les prochains mois, vise d'abord à assurer le transport de tous les élèves qui y sont admissibles, puis à utiliser chaque place disponible afin de répondre au plus grand nombre possible de demandes excédentaires, dans le respect des ressources dont dispose le CSSBE.

Près de 12 000 élèves ont accès au transport scolaire de base

En date du 19 août 2026, les 11 885 élèves admissibles au transport scolaire de base disposent tous d'une offre de transport gratuite pour la prochaine année scolaire. De plus, 100 % des élèves inscrits en Sport-études ou au Programme d'éducation intermédiaire (PEI) bénéficient d'une offre de transport à partir de leur municipalité ou d'une municipalité voisine.

Au-delà de ces services, le CSSBE a reçu quelque 1 100 demandes excédentaires, notamment pour obtenir un deuxième transport pour un même élève ou un transport vers une école autre que celle désignée, ou encore bénéficier du transport malgré une résidence située dans une zone de marche sécuritaire.

Mise à jour sur le traitement des demandes excédentaires

Près de trois demandes excédentaires sur quatre ont pu être accommodées jusqu'à maintenant, et ce, en sus du transport offert à l'ensemble des élèves qui y sont admissibles.

Plus spécifiquement :

• 815 demandes, soit 74 %, ont reçu une réponse favorable;

• 190 demandes, soit 17 %, demeurent en analyse;

• 95 demandes, soit 9 %, n'ont pu être accordées, principalement parce qu'aucun circuit existant ne permettait de répondre au besoin exprimé.

Optimiser le service et se montrer responsable

Rappelons que les travaux réalisés au cours des derniers mois ont amené le CSSBE à revoir en profondeur l'organisation de certains parcours et l'utilisation des places disponibles.

Cette démarche ne découle pas de compressions budgétaires imposées au CSSBE. Elle résulte plutôt du choix du centre de services scolaire de revoir l'organisation de son transport afin de viser un meilleur équilibre, d'assurer une utilisation plus efficiente des ressources qui lui sont octroyées et de veiller à ce que les coûts associés à ce service soient soutenables à long terme.

« Notre responsabilité est double : offrir le meilleur service possible aux élèves et aux familles, mais aussi gérer de façon responsable l’argent des contribuables qui nous est confié. Le travail réalisé au cours des derniers mois nous permet aujourd'hui d'assurer gratuitement le transport de tous les élèves admissibles et de répondre favorablement à près de trois demandes excédentaires sur quatre », a souligné Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE.

Les équipes du CSSBE continuent de travailler sur les demandes restantes avec le même objectif : trouver une solution chaque fois que cela est possible. Ainsi, les 285 demandes actuellement en attente ou auxquelles il n'a pas encore été possible de répondre favorablement font l'objet d'une révision individuelle approfondie.

Cette analyse demande du temps, mais elle permet au CSSBE d'explorer toutes les solutions possibles avant de transmettre une réponse définitive aux familles.

« Nous savons que l'attente peut être difficile pour les familles qui souhaitent connaître rapidement la réponse à leur demande particulière, mais nous avons choisi de prendre le temps d'examiner chaque situation. Lorsqu'une possibilité existe d'accommoder une famille sans compromettre le service aux élèves admissibles ni l'équilibre de notre organisation, nous voulons nous donner la chance de la trouver », d'ajouter Mme Roy.

Une réponse sera donnée à chaque demande

Toutes les demandes particulières déjà transmises au CSSBE seront analysées et recevront une réponse. Les familles qui ont déjà soumis une demande n'ont donc pas à la transmettre de nouveau si elles sont toujours en attente.

Pour toute nouvelle demande, pour signaler une erreur dans les informations de transport reçues ou pour obtenir une précision concernant une situation particulière, les parents sont invités à communiquer directement avec l'équipe du transport scolaire par l'entremise de la plateforme infotransport.cssbe.gouv.qc.ca.

Compte tenu du nombre important de demandes traitées à l'approche de la rentrée, certains délais peuvent survenir. Le CSSBE assure toutefois aux familles que chacune des demandes reçues sera considérée avec attention.

Les travaux de planification et d'ajustement se poursuivront jusqu'à la rentrée et au cours des prochains mois, alors que les équipes pourront apporter les correctifs requis à la lumière des situations observées sur le terrain.