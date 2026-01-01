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MRC Beauce-Sartigan

Plus de 350 élèves soutenus en fournitures scolaires

durée 12h00
14 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus de 350 élèves du primaire et du secondaire, de la MRC Beauce-Sartigan, ont reçu des cartes-cadeaux permettant l’achat de fournitures scolaires neuves, en vue de la prochaine rentrée.

Cette année encore, l'initiative revient à la Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et ses partenaires, dans le but d'alléger le fardeau financier de nombreuses familles vivant des situations économiques précaires sur le territoire. La distribution comprenait aussi  des fournitures usagées en bon état.

« L’accès à des fournitures de base — cahiers, crayons, sacs à dos, chaussures d’intérieur — n’est pas un luxe, mais une condition essentielle pour favoriser l’engagement scolaire, l’estime de soi et la réussite éducative. Les inégalités matérielles, si elles ne sont pas adressées dès le départ, risquent de se transformer en inégalités d’opportunités à long terme », ont souligné les responsables de la distribution.

Dans ce projet, la Table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan a pu compter sur le soutien financier d'Équipement de bureau Demers, de CollaborAction, ainsi que du ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Il est encore possible de donner pour faciliter la vie des familles beauceronnes qui en ont besoin. Les personnes souhaitant faire un don de fournitures scolaires peuvent contacter la Maison de la famille Beauce-Etchemins au 418-228-9192.

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