Les transporteurs scolaires seront en poste pour la rentrée de vendredi

Les parents peuvent pousser un soupir de soulagement, les 24 transporteurs scolaires qui desservent le territoire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) seront bel et bien en poste pour la rentrée de vendredi.

« Nous allons être fidèles au poste, il n'y aura pas de bris de service », a confirmé René Landry, président d'Autobus Landry de Sainte-Marie, et porte-parole du regroupement, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre ce matin des représentants de tous les transporteurs, qui sont liés par contrat avec le CSSBE. Un des moyens de pression qui était envisagé pour atténuer «les irritants majeurs» de l'entente actuelle était de perturber le service de transport.

Rappelons qu'au printemps, l'organisme a annoncé l'abolition de 29 parcours sur son territoire pour répondre aux exigences de restrictions budgétaires imposées par le ministère de l'Éducation.

Hier, l'administrateur scolaire a fait savoir qu'il avait réussi à abaisser ce nombre, le faisant passer à 19, « dans le respect des ressources dont dispose le CSSBE. »

N'empêche, toute cette réorganisation atteint les compagnies d'autobus de la Beauce-Etchemin, qui en sont à leur 2e année de contrat sur trois ans. «Même s'ils ont réinjecté des sommes après les coupures, cela ne règle rien pour nous, car nous sommes en rattrapage financier par rapport à ce qui est payé dans les autres centres scolaires», a fait remarquer M. Landry.

Il signale aussi que le nombre important de changements de parcours apporte son lot d'erreurs. «Le logiciel utilisé nous fait passer par des sentiers de motoneige dans certains tracés», a-t-il dit, tout en rappelant que la journée de la rentrée venait toujours avec «son lot de brouhahas.»

Comme ses collègues, le chauffeur d'autobus estime que tout le fonctionnement du service de transport scolaire doit être revu «de fond en comble» et réclame, au nom de ses pairs, qu'une concertation se fasse entre le CSSBE, le ministère de l'Éducation et les transporteurs scolaires.

Vendredi, près de 12 000 élèves auront accès au transport scolaire de base. Ce service demande des déboursés annuels d'environ 20 M$ au budget du CSSBE.