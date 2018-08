Des slogans de campagne pour la plupart minimalistes

Au Québec, la campagne électorale sera déclenchée demain. Les slogans des principaux partis politiques sont maintenant connus et seront visibles dans quelques heures aux quatre coins du Québec. Les électeurs remarqueront une chose : trois des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale ont opté pour un slogan d'un mot, à l'exception du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Maintenant » - Coalition avenir Québec

La Coalition avenir Québec (CAQ), qui mène dans tous les sondages, a choisi un slogan d'un seul mot comme, du reste, deux de ses adversaires. « C'es clairement un appel à l'action », commente Sébastien Lépine, attaché de presse régional de la formation politique. « C'est le temps de choisir un nouveau parti, une nouvelle équipe et de nouvelles idées. » Selon lui, ce slogan indique aux Québécois que c'est maintenant l'occasion de tourner la page sur quinze années de gouvernement libéral.

Slogan en 2014 : « On se donne Legault »

« Sérieusement » - Parti québécois

Après une campagne humoristique et d'auto-dérision, où la formation politique s'acclimatait au ton estival, voilà que le Parti québécois (PQ) entend être sérieux. Au début du mois, les citoyens pouvaient apercevoir des affiches sur lesquelles le parti, fondé en 1968, disait notamment de lui-même : « Qu'est-ce qui est bleu et blanc et qui rebondit tout le temps ? Le PQ. » Ou encore : « Le sport olympique auquel excelle un péquiste ? Le saut à obstacles. » Cette semaine, la formation politique de Jean-François Lisée entend être sérieuse avec son slogan « Sérieusement ».

« Non seulement nous sommes sérieux, mais nous sommes cohérents et crédibles! Nos affiches électorales et les propositions qui s'y trouvent sont la preuve que le Parti québécois est à l'écoute des priorités des Québécois. »

- Parti québécois

Slogan en 2014 : « Plus prospère, plus fort, plus indépendant, plus accueillant »

« Pour faciliter la vie des Québécois » - Parti libéral du Québec

En entrevue lundi dernier avec EnBeauce.com, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a donné des indications au sujet de la campagne que son parti entend mener.

« En plus de parler des thèmes habituels (l'économie, l'éducation et la santé), on va beaucoup vous parler de notre qualité de vie au Québec : comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Souvent, c'est des détails qui rendent la vie du monde inutilement difficile. »

- Philippe Couillard, premier ministre du Québec et chef du Parti libéral

Le chef du gouvernement promet que la campagne de sa formation politique sera différente des précédentes.

Slogan en 2014 : « Ensemble, on s'occupe des vraies affaires »

« Populaires » - Québec solidaire

Le parti de gauche, Québec solidaire, lance un slogan à l'image de l'essence de ses propositions, qui se revendiquent du peuple. C'est un aussi un pari de se faire connaître à l'extérieur de l'île de Montréal.

« Je n’ai jamais aimé les slogans, mais celui-là, je l'ai tatoué sur le coeur. '' Populaire '', c'est un retour à l'essentiel. C'est pour ça qu'on a fondé Québec solidaire il y a 12 ans : pour donner une voix au peuple. Populaire, c’est aussi à l’image de nos idées, qui répondent aux vrais problèmes des gens. Ce que ça dit, ce slogan-là, c'est que plus que jamais, notre mouvement transcende les étiquettes. Notre mouvement appartient à tous les Québécois et à toutes les Québécoises qui veulent que ça change pour vrai. »

- Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Slogan en 2014 : « Je vote avec ma tête »

***

Les élections seront déclenchées demain, le 23 août, et le jour du vote se tiendra le 1er octobre.