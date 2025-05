La Beauce restera représentée par son nouveau député Jason Groleau

L'idée que le nouveau député fédéral de Beauce, Jason Groleau, cède son siège pour laisser la place à son chef, Pierre Poilièvre, qui n'a pas réussi à se faire élire lundi, ne tient absolument pas la route.

«C'est totalement ridicule! On a aucun commentaire à faire là-dessus!», a fulminé le directeur de campagne du député beauceron, Stéphane Poulin, lorsque joint au téléphone par EnBeauce.com.

Depuis mardi, les spéculations sont allées bon train pour savoir qui allait se prêter à l'exercice de céder sa place au profit du chef.

Hier, dans le cadre de l'émission radiophonique Midi Info, à l'antenne de Radio-Canada, la circonscription de Beauce comme option a été suggérée par un politologue qui faisait un bilan post-mortem de l'élection. Hier aussi, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Dumaine a proposé la même chose: «Je pense qu’il doit se faire élire dans la région de Québec. La circonscription de Beauce serait un endroit tout désigné. Ce serait une occasion en or. Il parle super bien français. Sa conjointe est Québécoise d’adoption. Ses enfants parlent français», aurait-il déclaré selon un article de Joël-Denis Bellavance de La Presse.

Cette déclaration en a amené une de la part du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui a fait parvenir ce matin ce commentaire par voie de courriel: «Je juge déplorable qu'Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec militent publiquement pour tasser le nouveau député, Jason Groleau, dûment élu par les Beaucerons, lundi dernier, afin de libérer un comté pour placer quelqu'un d'une autre province. Ceci ne vient qu'exposer le manque de respect de M. Duhaime envers le récent choix des Beaucerons et la déconnexion du PCQ envers la Beauce qu'elle ne voit qu'à des fins électorales. J'ai totalement confiance en M. Groleau et j'ai hâte de travailler avec lui pour notre région.»

Toute l'équipe de Jason Groleau le prépare à occuper ses nouvelles fonctions et tout est enclenché pour qu'il puisse assumer son rôle dès qu'il sera assermenté. «Pierre Poilièvre l'a appelé pour le féliciter de son élection et lui signaler qu'il avait hâte de travailler avec lui à Ottawa», a conclu Stéphane Poulin.